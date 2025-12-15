La Fundación San Juan de Dios de Navarra impulsa una escuela para familias cuidadoras gracias a la ayuda de Cinfa

La Fundación San Juan de Dios de Navarra Servicios Sociales 'La Granada' ha sido una de las dos entidades seleccionadas en la primera edición de las 'Ayudas para entidades sociales en apoyo de las personas cuidadoras' de Cinfa. Este respaldo económico, 60.000 euros distribuidos en dos años, permitirá poner en marcha la 'Escuela de Familias 360', un programa que busca mejorar la calidad de vida de quienes cuidan de sus familiares mayores o con enfermedades crónicas a través de una red de apoyo integral que contribuya a reducir la sobrecarga física y emocional de la persona cuidadora.

La iniciativa de Cinfa ha seleccionado también a AFAGA Alzheimer, entidad gallega centrada en el apoyo a personas enfermas de Alzheimer y otras demencias y sus familiares.

Una respuesta real a una sociedad que envejece

En España, miles de personas asumen cada día el papel de cuidadoras en el entorno familiar, una labor esencial y silenciosa que suele llevarse a cabo sin los recursos, la formación o el acompañamiento necesarios. Para Enrique Ordieres, presidente de Grupo Cinfa, estas ayudas nacen precisamente de "la necesidad de reconocer, visibilizar y apoyar de forma tangible esa labor imprescindible".

En esta primera convocatoria, un jurado especializado ha evaluado las propuestas presentadas por 40 entidades sin ánimo de lucro de todo el país, seleccionando dos por su capacidad transformadora, su innovación y su impacto social: la 'Escuela de Familias 360', de la Fundación San Juan de Dios de Navarra y 'AFAGA Contigo 24/7', una iniciativa de AFAGA Alzheimer, con sede en Galicia.

'Escuela de Familias 360': cuidados que comienzan en el hospital y continúan en el hogar

El proyecto de la Fundación San Juan de Dios de Navarra se articula como una red de apoyo que acompaña a las personas cuidadoras desde el ingreso hospitalario hasta la vuelta al domicilio, ofreciendo formación, acompañamiento emocional y recursos prácticos.

1. Capacitación durante el ingreso. El programa arranca en el propio hospital, donde los profesionales enseñan a los familiares cuidadores técnicas básicas de atención, estrategias de prevención de complicaciones y pautas para facilitar una transición segura al hogar.

2. Evaluación del hogar y adaptación del entorno. Antes del regreso al domicilio, se realiza un análisis de las necesidades estructurales y de accesibilidad del hogar, orientando sobre ayudas técnicas y adaptaciones que contribuyan a la autonomía de la persona cuidada.

3. Visita domiciliaria y apoyo emocional. Una terapeuta ocupacional visita el domicilio una vez instalado el paciente para reforzar los cuidados, resolver dudas y acompañar emocionalmente a la persona cuidadora, que, a menudo, afronta esta etapa con incertidumbre y sobrecarga.

4. Comunidad virtual de cuidados. El proyecto incorpora una plataforma digital donde personas cuidadoras, profesionales y voluntarios pueden compartir experiencias, acceder a contenidos especializados y crear redes de apoyo mutuo con el objetivo de reducir el aislamiento social, fortalecer el sentido de pertenencia y mejorar el bienestar.

5. Servicio de respiro. Gracias a la colaboración de voluntariado, la Fundación ofrece periodos de descanso para permitir que las personas cuidadoras dediquen tiempo a su propio autocuidado, un aspecto clave para evitar el agotamiento y preservar la salud mental.

"Cuidar va más allá de una tarea técnica, es una experiencia profundamente humana que requiere conocimiento, acompañamiento y apoyo", explica Susana Martínez, responsable del Área Sociosanitaria del Hospital San Juan de Dios. "Con esta Escuela 360 queremos acompañar a las familias en todo el proceso, desde el hospital hasta el hogar".

Gracias a la colaboración de Cinfa y al trabajo conjunto de profesionales, familias y voluntariado, Navarra se posiciona como un referente en el impulso de nuevas formas de cuidar a quienes cuidan.