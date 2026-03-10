Cruz Roja y Cinfa refuerzan su compromiso con las personas cuidadoras de sus familiares

Cruz Roja Española y Cinfa han consolidado su alianza para apoyar a las personas que cuidan de sus familiares, reforzando el programa 'Atención a Personas Cuidadoras', una iniciativa que desde 2024 ha beneficiado a más de 2.300 cuidadores en distintas provincias españolas. El proyecto, que busca ofrecer acompañamiento, formación y autocuidado, se ampliará este año a Gran Canaria, continuando su labor en Navarra, Toledo, Tarragona y La Rioja.

En el marco de este programa, el personal técnico de Cruz Roja y personas voluntarias llevan a cabo actividades presenciales dirigidas a ofrecer acompañamiento y formación en el cuidado y a fomentar el autocuidado, tales como talleres formativos, asesoramiento personalizado, espacios de respiro o grupos de apoyo.

Ambas entidades subrayan la importancia de reconocer y visibilizar el papel de las personas cuidadoras no profesionales, un colectivo clave en una sociedad cada vez más envejecida. Según el I Estudio del Observatorio Cinfa de los Cuidados, el 59,6% de los familiares cuidadores sufre agotamiento físico o emocional, y el 30,8% duda de si está realizando correctamente su tarea. Estas cifras reflejan la necesidad urgente de ofrecer apoyo integral a este colectivo.

“El cuidado impacta profundamente en la salud física y emocional de quienes cuidan, especialmente en personas de edad avanzada que sufren soledad o dificultades para pedir ayuda”, señala María del Mar Pageo Giménez, presidenta de Cruz Roja Española. Por su parte, Enrique Ordieres, presidente de Grupo Cinfa, destaca que “una sociedad que cuida debe garantizar también el bienestar de sus cuidadores”, y recuerda que acompañar, formar y reconocer su labor es parte del compromiso compartido de ambas instituciones.

Herramientas para apoyar a las personas cuidadoras

Dentro de esta colaboración, Cruz Roja y Cinfa impulsan también el ‘Multicanal SerCuidadorA’, una plataforma digital que ofrece información, orientación y apoyo a cuidadores no profesionales. Este espacio alcanzó en 2025 a más de 68.000 usuarios y facilita el acceso a recursos a través de múltiples canales: el teléfono gratuito 900 365 100, con atención de lunes a viernes de 9-22 h, WhatsApp (678 480 951), el correo electrónico (sercuidadora@cruzroja.es), las webs (www.sercuidador.com/.es/.org y www.sercuidadora.com/.es/.org) y los perfiles en redes sociales.

La mayoría de quienes utilizan la plataforma son mujeres entre 45 y 54 años, que buscan capacitación y espacios de respiro. ‘SerCuidadorA’ ofrece además guías de cuidados, materiales divulgativos, herramientas para detectar el riesgo de sobrecarga y recomendaciones culturales orientadas al bienestar emocional.

“Disponer de una plataforma especializada en cuidados familiares es fundamental para reconocer, apoyar y fortalecer la labor de las personas cuidadoras", explica María del Mar Pageo. Ambas entidades reafirman así su compromiso con la salud, el bienestar y la construcción de redes de apoyo que fortalezcan el cuidado familiar en toda España.