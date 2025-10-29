Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
La mitad de las personas cuidadoras en España cuidan a la vez de sus padres y de sus hijos

El 51,1% de las personas cuidadoras en España pertenece a la llamada "generación sándwich", mujeres y hombres que, además de atender a sus mayores, crían o mantienen a hijos e hijas a su cargo. Según el I Estudio del Observatorio Cinfa de los Cuidados, tres de cada cuatro compaginan esta doble carga con su trabajo profesional.

Una mujer cuida de un hombre en silla de ruedas

Una mujer cuida de un hombre en silla de ruedasFreepik

Beatriz García
La mitad de las personas que cuidan en España (51,1%) forman parte de la conocida como "generación sándwich", según el I Estudio del Observatorio Cinfa de los Cuidados, titulado 'Radiografía de los cuidados familiares en la sociedad española'. El informe, basado en una muestra de más de 3.200 personas cuidadoras y avalado por la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG), revela que este colectivo no solo atiende a familiares mayores, sino que también tiene hijos o hijas a su cargo. Además, el 77,6% compatibiliza este rol con un empleo.

El Observatorio Cinfa surge con el propósito de visibilizar y comprender el impacto del cuidado familiar en la sociedad, en un contexto marcado por el envejecimiento poblacional. "Queremos conocer -a las personas cuidadoras en España-, profundizar en su bienestar físico, mental y emocional y saber si se sienten reconocidas y apoyadas. Todo ello, con un enfoque inclusivo y desde la empatía, porque cada forma de cuidar es válida y todas deben ser respetadas", explica la doctora Alicia López de Ocáriz, directora médica del Grupo Cinfa y presidenta del Observatorio.

Perfil de la persona cuidadora en España: mujer de 49 años

El estudio traza un perfil claro: la persona cuidadora en España tiene una media de 49 años y, en el 64,2% de los casos, es mujer y cuidadora principal. En tres de cada cuatro hogares, la persona cuidada es el padre o la madre, y casi la mitad supera los 81 años. Un 41,9% convive con el familiar dependiente, y un 54,6% cuida de personas con algún grado de dependencia.

El tiempo medio dedicado al cuidado es de 20,6 horas semanales, y el 76% admite haber tenido que restar tiempo a otras actividades, como el ocio (65,2%), a sí misma (63,3%) o a otros familiares (35,4%). Aunque la mayoría comparte tareas con hermanos o pareja, por ejemplo, un 14,6% asume en solitario toda la responsabilidad.

La edad y la soledad, principales motivos del cuidado

Según la investigación de Cinfa, la edad avanzada es la principal causa por la que una persona necesita cuidados (35,3%), seguida de la soledad (14,9%) y las enfermedades neurodegenerativas (14,5%). Más de la mitad de las personas cuidadoras acompañan a sus familiares a citas médicas o les prestan apoyo emocional, mientras que un gran porcentaje se encargan de gestiones, tareas domésticas o la coordinación de la atención médica.

¿Cómo lo viven las personas cuidadoras?

Para el 58% de quienes cuidan, cuidar es una muestra de afecto, y para el 53%, una elección personal. Sin embargo, también hay quien lo vive como una obligación o una carga emocional, aunque es un porcentaje minoritario de las personas encuestadas.

Además, el 62% ve aspectos tanto positivos como negativos en su labor. Entre los aspectos positivos, destacan la tranquilidad de saber que su familiar está bien atendido (57,2%) y la satisfacción de cuidarle (51,2%). Por el contrario, el 59,6% confiesa sentir cansancio o agotamiento emocional, y un 47% experimenta preocupación constante por no saber si lo está haciendo bien.

Incertidumbre sobre quién cuidará después

Una de las mayores inquietudes de las personas cuidadoras es no saber quién atenderá a su familiar si ellas no pueden hacerlo (35,7%). Aun así, el 81% afirma que esta experiencia les ha cambiado la forma de ver la vida: valoran más el tiempo, las pequeñas cosas y su propia fortaleza.

La paciencia y la tolerancia, seguidas de, la empatía y la capacidad de escucha, son las habilidades más desarrolladas, y más de la mitad (55,5%) siente que su vínculo con la persona cuidada se ha fortalecido.

