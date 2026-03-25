Así funciona 'Multicanal SerCuidadorA', un servicio para mejorar la vida de las personas que cuidan de familiares mayores

Cruz Roja Española y Cinfa refuerzan su compromiso con las personas que cuidan de sus familiares mayores a través del ‘Multicanal SerCuidadorA’, un espacio digital dirigido a personas cuidadoras no profesionales de España. Su objetivo es mejorar la calidad de vida de quienes cuidan, ofreciéndoles información, orientación y formación accesible y útil sobre el cuidado de personas dependientes y el autocuidado.

‘Multicanal SerCuidadorA’ incluye varias herramientas. Por un lado, la web SerCuidadorA (www.sercuidadora.com/.es/.org y www.sercuidador.com/.es/.org) reúne una amplia variedad de contenidos en múltiples formatos, desde publicaciones en PDF, vídeos e imágenes, hasta boletines, presentaciones interactivas y entradas de blog pensadas para resolver dudas cotidianas de las personas cuidadoras. A ello se suma una app gratuita para Android e iOS que recoge gran parte de la información disponible en la web, facilitando el acceso desde cualquier lugar y dispositivo.

El proyecto mantiene también una presencia activa en redes sociales, con actualizaciones diarias en Facebook, Instagram, X, WhatsApp, LinkedIn, Pinterest y YouTube, donde se comparten recursos, consejos y a través de cuyos perfiles de redes sociales las personas cuidadoras pueden contactar con Cruz Roja. Junto a ello, se ofrece un servicio de atención personalizada a través de distintos canales:

Un teléfono de atención gratuita (900 365 100), operativo de lunes a viernes, de 09:00 a 22:00 horas, en castellano y catalán, atendido por personal especializado en el cuidado de personas mayores y dependientes

de atención gratuita (900 365 100), operativo de lunes a viernes, de 09:00 a 22:00 horas, en castellano y catalán, atendido por personal especializado en el cuidado de personas mayores y dependientes WhatsApp (678 480 951)

(678 480 951) Correo electrónico (sercuidadora@cruzroja.es)

Información, orientación y capacitación

En 2025, el ‘Multicanal SerCuidadorA’ dio servicio a más de 68.000 usuarios y se ha convertido en una puerta de acceso a orientación, apoyo emocional, capacitación y fomento del autocuidado para cualquier persona cuidadora, viva donde viva. Según datos de Cruz Roja, en un 76% de los casos, quienes utilizan este servicio son mujeres de entre 45 y 54 años, que consultan los contenidos disponibles y buscan asesoramiento para afrontar tareas como la higiene o la movilidad de su familiar, así como información sobre recursos y servicios que existen en el territorio.

Tal y como explica Begoña Aricha, responsable del ‘Multicanal SerCuidadorA’ de Cruz Roja, "uno no nace sabiendo cuidar. Ha de aprender a capacitarse y formarse para poder ejercer un cuidado correcto y también para su propio bienestar". Begoña Aricha insiste en que el autocuidado es fundamental y "no es egoísta": "Si la persona cuidadora no se cuida, no va a poder cuidar bien".

La plataforma reúne contenidos sobre autocuidado, soluciones a problemas cotidianos y contactos de interés, todo ello explicado con un lenguaje sencillo y cercano. Destacan infografías sobre cuidados y salud, vídeos y formaciones para personas cuidadoras, publicaciones en la sección 'Cuidablog' - para ofrecer contenido elaborado por profesionales especializados en el ámbito del cuidado - un apartado de ocio con recomendaciones de libros, música y cine, y materiales prácticos como la guía 'Convertirse en persona cuidadora. Guía para personas cuidadoras'.

También incluye un cuestionario de sobrecarga para prevenir el ‘Síndrome del Cuidador Quemado’. "Es un formulario para saber en qué grado de sobrecarga se encuentra la persona cuidadora y a partir de ahí la persona puede aplicar una serie de medidas para rebajar esta situación de desgaste", señala Begoña Aricha.

El Multicanal SerCuidadorA suma un equipo técnico y de personas voluntarias que desarrollan su labor de forma online, para ofrecer un acompañamiento flexible y accesible, cercano y de calidad adaptado a las necesidades de cada persona usuaria para cuidar desde el autocuidado.