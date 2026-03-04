Una alianza para el apoyo integral a las personas cuidadoras de pacientes oncológicos

El cáncer no solo transforma la vida de quien recibe el diagnóstico. También impacta de lleno en su entorno más cercano, especialmente en aquellos familiares que suelen asumir los cuidados del paciente. Con el objetivo de visibilizar y apoyar a este colectivo, Cinfa y la Asociación Española Contra el Cáncer han impulsado una alianza estratégica que pone el foco en la salud y el bienestar de quienes cuidan a pacientes oncológicos.

La alianza entre Cinfa y la Asociación Española Contra el Cáncer se enmarca en el modelo de humanización que impulsa la entidad y en el movimiento Cinfa por los cuidados. Ambas organizaciones comparten la convicción de que afrontar el cáncer exige una respuesta colectiva que integre al paciente, a su entorno y a la sociedad en su conjunto.

La colaboración se concreta, en una primera fase, en dos grandes iniciativas: el programa "Cuidando de quien cuida", orientado a mejorar la salud integral del familiar cuidador, y la creación del "Espacio Abierto - Asociación Española Contra el Cáncer", un innovador centro de respiro y autocuidado que abrirá sus puertas en Pamplona en 2027.

Dar visibilidad a la persona cuidadora

El diagnóstico oncológico en un ser querido conlleva un fuerte impacto emocional en la persona cuidadora. Sin embargo, su labor a menudo permanece invisible. Esto provoca que sus propias necesidades no siempre sean atendidas y que su calidad de vida se vea afectada. De hecho, desde la Asociación Española Contra el Cáncer subrayan que los familiares cuidadores pueden experimentar problemas físicos, emocionales y psicosociales que requieren una respuesta específica. En los dos últimos años, la entidad ha atendido a más de 60.000 familiares cuidadores, principalmente mujeres de entre 45 y 54 años, a quienes ha ofrecido atención psicológica, social y sanitaria.

Para Enrique Ordieres, presidente de Grupo Cinfa, esta alianza responde a un compromiso compartido: "Acompañar a la Asociación Española Contra el Cáncer conecta de forma genuina con el propósito de nuestra compañía de estar cerca de los pacientes y sus familias desde la escucha, la empatía y la ayuda. De este modo, avanzamos juntos hacia un modelo de cuidados más humano, que integra al paciente y a sus familiares, cuya labor silenciosa y esencial merece ser reconocida y apoyada".

Un ecosistema integral de apoyo

El programa "Cuidando de quien cuida" ofrecerá un ecosistema de servicios profesionales gratuitos destinados a acompañar, proteger y reforzar a quienes desempeñan el rol de cuidado familiar con un diagnóstico de cáncer.

El proyecto parte de una valoración integral de la persona cuidadora, que permite identificar sus necesidades emocionales, sociales, informativas o prácticas. A partir de este diagnóstico, se orienta al familiar hacia los recursos más adecuados, que incluyen atención psicológica y social, así como contenidos informativos en distintos formatos (videoblogs, pódcast, ebooks, página web y talleres online).

El objetivo es claro: que la persona cuidadora no afronte sola el proceso y disponga de herramientas que le permitan preservar su salud y bienestar mientras acompaña a su ser querido.

"Espacio Abierto": un centro pionero en Navarra

La alianza contempla también el apoyo de Cinfa a la construcción del "Espacio Abierto - Asociación Española Contra el Cáncer" en Navarra, a través de un convenio específico con la delegación autonómica. Este centro, actualmente en construcción y cuya inauguración está prevista para 2027 en Pamplona, centralizará todos los servicios gratuitos de apoyo a pacientes y familias en la región.

Concebido como un punto de encuentro para la comunidad, el voluntariado y la investigación, el "Espacio Abierto" ofrecerá atención psicológica y social, ejercicio físico, fisioterapia, asesoramiento nutricional, ayuda a domicilio y alojamiento temporal para familias desplazadas por motivos de tratamiento, entre otros servicios.

"Con esta iniciativa, la Asociación Española Contra el Cáncer en Navarra busca acoger a las personas cuidadoras y acompañarlas en la vivencia de la enfermedad, creando zonas habilitadas que favorezcan su bienestar y ayuden a mitigar el impacto en su calidad de vida que conlleva el rol de cuidados", explica Silvia Azpilicueta, gerente de la Asociación Española Contra el Cáncer en Navarra. La intención es que este modelo pueda extenderse progresivamente a otras comunidades autónomas y ampliar así la atención humanizada al mayor número posible de pacientes y familiares.

Un compromiso compartido

La Asociación Española Contra el Cáncer, entidad de referencia en la lucha contra el cáncer desde hace 70 años, no solo acompaña a pacientes y familias durante todo el proceso de la enfermedad, sino que lidera la mayor red de investigación en cáncer en España, con más de 3.000 investigadores en 160 centros y una inversión de 157 millones de euros en 792 proyectos en marcha.

Por su parte, Cinfa refuerza con esta colaboración su apuesta por visibilizar y apoyar a pacientes y personas cuidadoras, una línea en la que ya trabaja a través de iniciativas como 'La voz del paciente', 'La mirada del paciente', 'CinfaTeaming', 'Ellas Cuentan' y el Observatorio Cinfa de los cuidados.

Con esta alianza, ambas entidades avanzan hacia un modelo de atención más humano e inclusivo, en el que cuidar también implica cuidar a quienes sostienen, día a día, el bienestar de las personas con cáncer.