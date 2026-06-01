Cinfa lanza un certamen solidario de documentales para visibilizar los cuidados familiares en España

Cinfa ha puesto en marcha el certamen solidario de documentales 'Cuidados: la otra mirada', una iniciativa que busca visibilizar la realidad cotidiana de miles de personas que cuidan de familiares en España y contribuir a mejorar su calidad de vida. La convocatoria, enmarcada en el movimiento Cinfa por los cuidados, otorgará dos premios de 7.500 euros, de los cuales 2.500 euros serán para el autor o autora del documental y 5.000 euros para una entidad de pacientes o personas cuidadoras vinculada con la obra ganadora.

La compañía farmacéutica presentó esta nueva acción que nace como continuación del trabajo iniciado en 2025 para apoyar y dar visibilidad a quienes desempeñan tareas de cuidado en el ámbito familiar.

Según el estudio 'Radiografía de los cuidados familiares en la sociedad española', elaborado por Cinfa con el aval de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG), más de la mitad de las personas cuidadoras en España (56,8%) realiza esta labor semanalmente y el 43,2% lo hace a diario.

"Cinfa lleva diez años mostrando la realidad de los pacientes y los familiares que les cuidan y, actualmente, y en el contexto de una sociedad cada día más envejecida, hemos puesto el foco en todas esas personas que asumen el rol del cuidado", explica Enrique Ordieres, presidente de Grupo Cinfa. "Hemos creado un certamen que anime a los creadores audiovisuales y a las entidades sociales a profundizar en sus circunstancias y dar a conocer su día a día", añade.

El certamen está abierto a piezas documentales producidas en España durante los últimos tres años y centradas en la realidad de los cuidados en el entorno familiar y afectivo. Las obras podrán presentarse hasta el 1 de marzo de 2027 a las 12:00 horas a través de la web cuidados.cinfa.com, donde también pueden consultarse las bases legales.

Las piezas serán evaluadas por un jurado formado por especialistas del ámbito cinematográfico documental, representantes de entidades sociales y de pacientes y el presidente de Cinfa.

'Cuidar', el documental homenaje a las personas cuidadoras

Coincidiendo con el lanzamiento del certamen, Cinfa ha estrenado el documental 'Cuidar', una obra fuera de concurso creada por la propia compañía para rendir homenaje a las personas cuidadoras.

El cortometraje da voz a personas cuidadoras como Álex, Raquel, Alba, Marta, Antonio y Ruth, que comparten desde un punto de vista íntimo y personal cómo han vivido el cuidado de familiares mayores durante un año. A través de sus testimonios, el documental aborda las emociones, inquietudes y motivaciones que rodean el cuidado y cómo esta experiencia transforma a quienes la viven.

"El documental 'Cuidar' nos pone en la piel de todas esas personas que viven una realidad compleja, con sus luces y sus sombras, pero muy humana, y cada día más habitual", señala Enrique Ordieres. "Todos cuidaremos de un ser querido o seremos cuidados por ellos en algún momento y es de justicia reconocer y homenajear la labor de quienes desempeñan este rol en las familias", concluye.