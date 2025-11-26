Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
El día a día de las personas cuidadoras en España, a debate este jueves 27 de noviembre en '¿Lo Hablamos?'

Con el testimonio de Paula Lorbés, persona cuidadora, y la doctora Alicia López de Ocáriz, presidenta del Observatorio Cinfa de los Cuidados, analizaremos el impacto de compatibilizar el cuidado de los hijos y los padres o familiares mayores, así como el reto demográfico al que nos enfrentamos como sociedad.

Belén Montero
El próximo jueves 27 de noviembre, en Antena 3 Noticias ponemos en marcha un nuevo debate digital '¿Lo Hablamos?' para arrojar luz sobre la realidad de los cuidados en España y el rol de la llamada 'generación sándwich', un colectivo que afronta el reto diario de compatibilizar la crianza de sus hijos e hijas con el cuidado de sus padres o familiares mayores. En la actualidad, estas personas están asumiendo un papel central en la sostenibilidad del tejido social y familiar, aunque a menudo sus necesidades y vivencias pasan desapercibidas.

Según datos recogidos por el I Observatorio Cinfa de los Cuidados, quienes se encuentran en esta situación compaginan el trabajo fuera de casa con la organización y gestión del hogar y los cuidados familiares. Así, el 76% de las personas encuestadas afirma haber tenido que quitar tiempo de otras actividades: un 65,2% ha restado tiempo al ocio, un 63,3%, a sí mismas, y un 35,4%, ha prescindido de tiempo con otros familiares y amistades.

Este equilibrio en ocasiones repercute en su salud física y emocional, ya que reduce el tiempo para su autocuidado y puede afectar a su bienestar psicológico, con sentimientos de agotamiento o soledad.

Aun así, muchas personas cuidadoras valoran la experiencia positiva de fortalecer lazos familiares y los aprendizajes derivados de este rol, aunque piden mayor visibilidad, apoyo social y reconocimiento.

Para reflexionar sobre esta realidad, en el debate digital '¿Lo Hablamos?' de Antena 3 Noticias que tendrá lugar este jueves 27 de noviembre a partir de las 18:00 horas, daremos voz a sus protagonistas y pondremos en el foco la importancia de impulsar recursos y medidas de apoyo.

En esta ocasión, participará como invitada Paula Lorbés, abogada y cuidadora de su madre y de sus hijos, que compartirá su experiencia de compaginar la vida familiar y laboral e intentar conseguir el mayor bienestar de todos. Junto a ella, estará la doctora Alicia López de Ocáriz, presidenta del Observatorio Cinfa de los Cuidados, que ofrecerá una visión experta sobre el impacto de esta doble carga y las posibles soluciones para que la sociedad reconozca y respalde a la 'generación sándwich'.

En una conversación conducida por Mónica Prado, jefa del Área Digital de Antena 3 Noticias, ambas invitadas dialogarán sobre los retos de la sociedad en este asunto y el impacto emocional en las personas que sostienen el día a día de miles de familias españolas. El objetivo: compartir testimonios y promover una toma de conciencia social ante un desafío demográfico que es ya una realidad y que marcará nuestro futuro.

El encuentro se podrá seguir en directo a través de la web de Antena 3 Noticias y sus redes sociales con el hashtag #LoHablamosA3N.

