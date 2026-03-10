Irán acusa a Ursula Von der Leyen de "blanquear los crímenes de guerra" de Estados Unidos

Irán planta cara a Ursula Von der Leyen. La presidenta de la Comisión Europea aseguró este lunes que la Unión Europa "ya no puede confiar" en un sistema internacional basado en reglas como "la única manera" de defender sus intereses ante las amenazas. Además señaló que "no debería derramarse ni una lágrima por el régimen iraní".

Ante esto, el portavoz del régimen iraní, Esmaeil Baqaei, ha contestado en su perfil de la red social X: "Por favor, olvídense de la hipocresía. Han hecho carrera poniéndose del lado equivocado de la historia, dando luz verde a la ocupación, el genocidio y las atrocidades, y ahora blanqueando los crímenes de agresión y los crímenes de guerra de Estados Unidos e Israel contra los iraníes. ¿Dónde estaba su voz cuando más de 165 inocentes angelitos iraníes fueron masacrados en la ciudad de #Minab? ¿Por qué no dicen nada cuando hospitales, sitios históricos, instalaciones petroleras, la sede de la policía diplomática, los puestos de bomberos y barrios residenciales son atacados con crueldad?".

Unas duras palabras que coinciden también con el reproche de Antonio Costa, presidente del Consejo Europeo, a las palabras de la líder europea. El portugués ha pedido a la Unión Europea que "defienda el orden internacional frente a Rusia, China y EEUU".

Respuesta de Irán a Trump

En un comunicado difundido por la agencia iraní Fars, los Pasdarán han afirmado que están preparados para ampliar el alcance de la guerra si las agresiones continúan y que serán ellos los que determinaran cuánto dura la guerra. Según el mensaje, la seguridad en la región dependerá de las decisiones que se tomen a partir de ahora. Advierten que si no existe estabilidad para todos los países, tampoco la habrá para ninguno.

Es la respuesta a las últimas declaraciones de Trump: dijo que la guerra con Irán estaba “prácticamente terminada”. El mandatario estadounidense sostuvo que Teherán había perdido gran parte de su capacidad militar, asegurando que el país ya no contaba con una armada efectiva, ni con comunicaciones ni con una fuerza aérea operativa. Sin embargo, poco después endureció su discurso y advirtió en redes sociales que Estados Unidos podría responder con ataques mucho más intensos si Irán intentara bloquear el paso de petróleo a través del estratégico estrecho de Ormuz.

Desde Teherán, la Guardia Revolucionaria rechazó estas afirmaciones y acusó al presidente estadounidense de mentir para aliviar la presión interna y la situación de las tropas norteamericanas desplegadas en la zona. En el comunicado, el cuerpo militar aseguró que el poder defensivo de Irán sigue intacto y que incluso ha mejorado desde el inicio de las hostilidades.

En particular, los responsables militares iraníes señalaron que su arsenal de misiles se ha fortalecido durante el conflicto. Según explicaron, los proyectiles actuales cuentan con mayor potencia, mayor número de lanzamientos y ojivas que superan la tonelada de peso, lo que incrementa su capacidad destructiva.

Además, Irán volvió a referirse al estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el transporte mundial de petróleo. Las autoridades iraníes advirtieron que, si continúan los ataques contra su población o sus infraestructuras, podrían impedir la salida de petróleo hacia los países que consideran enemigos o aliados de estos.

Finalmente, la Guardia Revolucionaria reiteró que el futuro de la región dependerá de las decisiones de sus propias fuerzas armadas y dejó claro que, según su visión, no será Estados Unidos quien determine el final de la guerra.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.