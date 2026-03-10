Guerra
Pedro Sánchez comparecerá el 25 de marzo en el Congreso para explicar la postura del Gobierno en la guerra de Oriente Medio
El presidente del Ejecutivo presentará las conclusiones de la reunión del Consejo Europeo del próximo 19 de marzo.
Pedro Sánchez comparecerá en el Congreso de los Diputados el próximo 25 de marzo para explicar la postura del Gobierno sobre la guerra desatada en Oriente Medio.
Tal y como han confirmado fuentes parlamentarias a EFE, el presidente comparecerá ante la Cámara baja para presentar las conclusiones que se tomen en la reunión del Consejo Europeo que tendrá lugar previamente, concretamente el 19 de marzo.
Sánchez comparecerá a petición propia tras recibir luz verde por parte de la Mesa del Congreso, y tras la petición presentada también por el Partido Popular.
Los populares exigen a Sánchez que someta a votación el envío de la fragata Cristóbal Colón a Chipre. Sin embargo, el Ejecutivo defiende que no está obligado a pedir tal autorización.
Del 'no a la guerra' al 'no a las bases'
Sánchez recuperó el 'No a la guerra' de Irak para adaptarlo a esta nueva realidad que se vive en Oriente Medio. Criticó los ataques sobre Irán e instó a EEUU e Israel a respetar el derecho internacional.
Además, se opuso a que EEUU utilizara las bases militares españoles de Rota y Morón, donde Estados Unidos tiene aviones, para llevar a cabo su ofensiva contra Irán.
Algo que no gustó a Trump. El presidente norteamericano cargó contra Sánchez, llegando a amenazar con "cortar todo el comercio con España", al que denominó como "país perdedor".
