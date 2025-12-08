Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Cómo afrontar el reto de cuidar: cinco claves para las personas cuidadoras de familiares mayores

La sobrecarga, la falta de tiempo y la necesidad de apoyo son solo algunos de los retos a los que se enfrentan miles de personas cuidadoras en España.

Unas manos que sostienen a una mujer mayor

Freepik

Beatriz García
Publicado:

Cuidar de un familiar mayor o dependiente es una tarea que exige tiempo, comprensión y apoyo. El portavoz de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, Nicolás Martínez Velilla, y la presidenta del Observatorio Cinfa de los Cuidados, Alicia López de Ocáriz, explican cómo afrontar esta responsabilidad y cuáles son los principales retos a los que se enfrentan las personas cuidadoras.

Identificar las necesidades y buscar apoyo

"Es muy importante identificar las necesidades de esas personas o pacientes y buscar todos los recursos disponibles, que, en ocasiones, son numerosos, ya sean médicos, de enfermería, de trabajo social, de farmacias. Todo eso nos permite identificar para facilitar los cuidados", explica Nicolás Martínez Velilla, portavoz de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG).

Fomentar la convivencia y el vínculo emocional

Según datos del estudio 'Radiografía de los cuidados familiares en la sociedad española', elaborado por el Observatorio Cinfa de los cuidados y avalado por la SEGG, la mitad de las personas cuidadoras conviven con la persona a la que cuidan, algo que, según Martínez Velilla, favorece el vínculo: "Este tipo de relación facilita la convivencia y el vínculo emocional".

La generación sándwich y el reto del tiempo

La llamada generación sándwich, aquella que cuida de familiares mayores y de hijos al mismo tiempo, va en aumento. Esto se debe a "la esperanza de vida de las personas mayores y a que se ha retrasado la edad de maternidad, y eso hace coincidir en el tiempo cuidados por las dos partes coincida", indica Alicia López de Ocáriz, presidenta del Observatorio Cinfa de los Cuidados.

Según datos de esta investigación, el 76% de las personas cuidadoras ha tenido que renunciar a tiempo personal, principalmente de ocio y, en menor medida, de vida social o familiar. "Hay muchas maneras de cuidar y muchas formas de vivir el cuidado. Más de la mitad lo viven como una muestra de afecto y cuatro de cada diez lo ven como una obligación", añade.

Los riesgos de cuidar en solitario

Cuidar solo puede ser una tarea especialmente exigente, por ello es importante "dar visibilidad y poner en valor a estas personas cuidadoras", señala López de Ocáriz.

Afortunadamente, este tipo de situación es cada vez menos frecuente: el 85% de las personas cuidadoras comparte los cuidados con otras personas, lo que reduce el desgaste físico y emocional.

Un desafío social

Los expertos coinciden en que es necesario poner en marcha más iniciativas de apoyo y ofrecer recursos que faciliten la formación, el descanso y la salud emocional de quienes cuidan. En este sentido, Cinfa ha desarrollado Cuidados.cinfa.com, una web que ofrece información de consulta, fichas explicativas y consejos sobre los cuidados en el entorno familiar. Porque reconocer su papel y acompañar a estas personas con herramientas adecuadas no solo mejora su bienestar, sino también la calidad de la atención que reciben las personas dependientes.

