Sigue en directo el debate '¿Lo Hablamos?' sobre el día a día de las personas cuidadoras en España, en streaming

El día a día de la 'generación sándwich', las personas que cuidan tanto de sus hijos e hijas como de un familiar mayor, centra esta nueva edición del debate digital ¿Lo Hablamos?, que puedes seguir en directo en el vídeo principal de este artículo. Una conversación dedicada a profundizar en una realidad que afecta a miles de familias: la de las personas cuidadoras.

En España, miles de personas afrontan cada día el desafío de combinar el trabajo, la crianza y las responsabilidades del hogar con el cuidado de sus familiares mayores. Pese a su papel esencial en la sostenibilidad de la estructura social y familiar, este colectivo continúa siendo, en gran medida, invisible. Los datos del I Observatorio Cinfa de los Cuidados reflejan el impacto de esta situación en su vida diaria: el 76% asegura haber tenido que recortar tiempo de otras actividades.

Esta carga repercute directamente en su salud física y emocional, reduciendo el espacio para el autocuidado y pudiendo derivar en agotamiento, estrés o sentimientos de soledad. Aun así, muchas personas cuidadoras destacan también los aspectos positivos, como el fortalecimiento de los lazos familiares y los aprendizajes que surgen de esta experiencia. Así lo explica en el debate Paula Lorbés, que cuida de su madre y de sus hijos. Por su parte, la doctora Alicia López de Ocáriz, presidenta del Observatorio Cinfa de los Cuidados, aporta una visión experta sobre el impacto físico, mental y social que los cuidados tienen en estas personas y la necesidad de que su labor sea reconocida y respaldada por la sociedad.

El encuentro, moderado por Mónica Prado, jefa del Área Digital de Antena 3 Noticias, aborda además el desafío demográfico al que se enfrenta España y la urgencia de promover una mayor concienciación social sobre los cuidados.