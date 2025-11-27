Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Sigue en directo el debate '¿Lo Hablamos?' sobre el día a día de las personas cuidadoras en España, en streaming

Puedes seguir en directo la nueva edición del debate digital '¿Lo Hablamos?’ en el vídeo principal de este artículo.

Beatriz García
Publicado:

El día a día de la 'generación sándwich', las personas que cuidan tanto de sus hijos e hijas como de un familiar mayor, centra esta nueva edición del debate digital ¿Lo Hablamos?, que puedes seguir en directo en el vídeo principal de este artículo. Una conversación dedicada a profundizar en una realidad que afecta a miles de familias: la de las personas cuidadoras.

En España, miles de personas afrontan cada día el desafío de combinar el trabajo, la crianza y las responsabilidades del hogar con el cuidado de sus familiares mayores. Pese a su papel esencial en la sostenibilidad de la estructura social y familiar, este colectivo continúa siendo, en gran medida, invisible. Los datos del I Observatorio Cinfa de los Cuidados reflejan el impacto de esta situación en su vida diaria: el 76% asegura haber tenido que recortar tiempo de otras actividades.

Esta carga repercute directamente en su salud física y emocional, reduciendo el espacio para el autocuidado y pudiendo derivar en agotamiento, estrés o sentimientos de soledad. Aun así, muchas personas cuidadoras destacan también los aspectos positivos, como el fortalecimiento de los lazos familiares y los aprendizajes que surgen de esta experiencia. Así lo explica en el debate Paula Lorbés, que cuida de su madre y de sus hijos. Por su parte, la doctora Alicia López de Ocáriz, presidenta del Observatorio Cinfa de los Cuidados, aporta una visión experta sobre el impacto físico, mental y social que los cuidados tienen en estas personas y la necesidad de que su labor sea reconocida y respaldada por la sociedad.

El encuentro, moderado por Mónica Prado, jefa del Área Digital de Antena 3 Noticias, aborda además el desafío demográfico al que se enfrenta España y la urgencia de promover una mayor concienciación social sobre los cuidados.

