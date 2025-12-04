¿Cuáles son las señales que avisan de que una persona mayor necesita cuidados?

El paso del tiempo no afecta a toda la población por igual. Mientras algunas personas mayores mantienen su autonomía y vitalidad durante años, otras comienzan a mostrar pequeñas señales que advierten de una cierta pérdida de autonomía o deterioro de su salud, y de que están comenzando con algunas necesidades de cuidado. Detectarlas a tiempo es fundamental para garantizar su bienestar y prevenir situaciones de riesgo.

Así lo explica Nicolás Martínez Velilla, portavoz de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG), quien subraya que los primeros signos de alerta pueden ser sutiles: "Dificultad para mantener la rutina diaria, olvidos frecuentes o problemas para gestionar la medicación habitual, entre otros. Estos indicadores, a menudo, se combinan con otros cambios físicos o emocionales que evidencian que la persona mayor puede necesitar apoyo adicional".

Uno de los factores más determinantes para la pérdida de salud es la soledad, una situación cada vez más común en las personas mayores de nuestro país y de la que Martínez Velilla advierte de que puede tener "importantes" consecuencias. "A nivel médico, que una persona esté sola puede dificultarle el manejo de los fármacos que está tomando y, por tanto, el seguimiento de las enfermedades que pueda presentar. Además de que, si se prolonga demasiado en el tiempo, la situación de soledad en personas de edad avanzada puede llegar a generar algún tipo de carencia o problema relacionado con la salud mental: ansiedad, depresión, incluso deterioro cognitivo. Esto nos hace reflexionar sobre la cantidad de cuidados que necesitan estas personas mayores", indica Martínez.

La falta de compañía, por tanto, no solo afecta al bienestar emocional, sino también a la salud física y mental, y es una de las principales causas por las que una persona mayor requiere cuidados continuos o la presencia de una persona cuidadora en su día a día.

La edad avanzada, el primer motivo por el que se necesitan cuidados

De acuerdo con el I Estudio del Observatorio Cinfa de los Cuidados, una de cada tres personas cuidadoras (35,3%) considera que la edad avanzada de su familiar es el primer motivo por el que necesita ser cuidado. El segundo es la soledad (14,9%) y el tercero, una enfermedad neurodegenerativa (14,5%).

En cuanto al tipo de atención que se presta, el 56,2% de las personas cuidadoras ofrece compañía y apoyo emocional, casi el mismo porcentaje (56,1%) acompaña a las citas médicas, el 43,8% ayuda en gestiones fuera del hogar, un 43,3% organiza la atención médica y cuatro de cada diez realizan labores domésticas (39,7%).