Alicia López de Ocáriz, presidenta del Observatorio Cinfa de los Cuidados: "El cuidado nos conecta con que somos vulnerables y asumirlo no es perder autonomía"

¿Quién cuida a quienes cuidan? Esta pregunta está permanentemente sobre la mesa cuando hablamos de la 'generación sándwich', ese colectivo que compagina su carrera laboral con el cuidado simultáneo a sus padres y sus hijos e hijas. Para entender su realidad, las dificultades que atraviesan y cómo esta etapa de cuidados ha cambiado su vida, en el debate digital '¿Lo Hablamos?' de Antena 3 Noticias hemos charlado con la doctora Alicia López de Ocáriz, presidenta del Observatorio Cinfa de los Cuidados, y Paula Lorbés, cuidadora de su madre y de sus hijos.

"La edad avanzada, la soledad o una enfermedad neurodegenerativa son los principales motivos por los que se inicia el cuidado, según nos han trasladado las personas cuidadoras en la investigación que hemos llevado a cabo", comenta Alicia López de Ocáriz. Una situación que, en muchas ocasiones, supone un cambio de vida en las personas que asumen esta responsabilidad.

Es el caso de Paula Lorbés, que describe su día a día como un constante "llegar a todo pero bastante regular". Por eso, López de Ocáriz insiste en que "una persona cuidadora tiene que tener claro que su descanso no es algo egoísta ni dejadez" porque "lo que beneficia a la persona cuidadora beneficia también a la persona a la que cuidas".

Paciencia, empatía y fortaleza emocional

Tal y como refleja el I Estudio del Observatorio Cinfa de los Cuidados, "más de la mitad de las personas cuidadoras entrevistadas señalan que la experiencia de cuidar fortalece la relación con la persona cuidada y en ese camino se desarrolla paciencia, empatía y capacidad de escucha y fortaleza emocional". Algo que también Paula vive cada día, ya que reconoce que la relación actual con su madre es muy distinta a la que tenían cuando las dos eran más jóvenes: "Antes éramos dos mujeres fuertes y ahora una lo es menos y la otra se dulcifica".

Pero también es cierto que "aunque hay muchas maneras de cuidar y muchas maneras de vivir el cuidado", si esos tiempos de descanso y autocuidado no se guardan, puede impactar físicamente y puede aparecer "un cansancio que no se quita descansando". "Hay problemas para dormir, problemas digestivos, dolor de cabeza" y la doctora López de Ocáriz recuerda que "lo mejor sería no llegar a ese punto, gestionarlo antes sabiendo que hay veces que se puede y otras es muy complicado".

Por todo ello, la experta de Cinfa insiste en la importancia de "reconocer el valor de los cuidados y entender que están a lo largo de toda nuestra vida, de una forma u otra". "Cuando somos pequeños nos cuidan, luego cuidamos y cuando envejecemos nos vuelven a cuidar. Pero incluso en la fase intermedia, llamar a un amigo cuando está preocupado o hacerle un favor a alguien también es cuidar. Ser conscientes de eso, reconociendo la vulnerabilidad y que dependemos unos de otros, haría que como sociedad pusiéramos en valor lo que tenemos", concluye.