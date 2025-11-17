Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora

Equilibrio

La importancia del equilibrio en las personas cuidadoras: "Si me cuido, cuidaré mejor"

Cuidar también implica cuidarse. Encontrar equilibrio, apoyo y tiempo propio es clave para sostener los cuidados.

Mujeres trabajando juntos

La importancia del equilibrio en las personas cuidadoras: "Si me cuido, cuidaré mejor" | Freepik

Beatriz García
Publicado:

Detrás de cada persona cuidada hay, casi siempre, otra que sostiene y acompaña. Una figura que dedica horas, atención y afecto, pero que en ocasiones se olvida de sí misma. El I Estudio del Observatorio Cinfa de los Cuidados pone de relieve que el 76% de las personas cuidadoras ha tenido que restar tiempo de su vida personal, ocio o descanso para poder atender a su familiar.

Esa renuncia puede derivar en culpa o agotamiento. "Me siento culpable, estoy o no estoy. ¿De dónde se quita el tiempo? Se va quitando de la vida. Por eso es tan importante que pongamos equilibrio", explica la psicóloga Rebeca Cáceres, experta en acompañamiento de personas cuidadoras. "Cuidar es una parte de la vida que tienen; hay que ponerle a cada cosa el tiempo que necesita, pero cuidarse también es importante. Hay que centrarse en el presente. A veces a todos se nos dispara el 'irnos al futuro', pero cuidar es un trabajo presente: tienes que estar dando apoyo, pero centrándote en el presente", añade.

El equilibrio emocional y físico de la persona que cuida es clave, no solo para su propio bienestar, sino también para el de la persona atendida. "Tenemos que tener claro que mejorar la vida de la persona cuidadora beneficia a la persona que atiende. Si me cuido, cuidaré mejor", afirma la doctora Alicia López de Ocáriz, presidenta del Observatorio Cinfa de los Cuidados. Para ella, aprender a cuidarse no es un acto egoísta, sino una necesidad: "Se puede entender como algo que estoy haciendo para luego cuidar mejor".

"La satisfacción y la sobrecarga son compatibles"

Esa sensación de desgaste convive con la satisfacción del cuidado. "La satisfacción y la sobrecarga son compatibles", apunta Cáceres. "También son fundamentales las relaciones previas que hemos tenido con esas personas. Cuanto más unidos estamos con ese familiar, el cuidado se convierte en un propósito y tiene sentido. Solo ha cambiado la dirección de los cuidados, que ahora es más unidireccional. Hay factores que también protegen", indica la psicóloga.

Ambas expertas coinciden en que el cuidado debe entenderse como un equilibrio entre dar y preservarse. Las personas cuidadoras necesitan espacios de descanso, acompañamiento y apoyo emocional.

El Observatorio Cinfa de los Cuidados insiste en la importancia de reconocer y acompañar a quienes cuidan, ofreciendo herramientas y redes de apoyo que les permitan sostener su bienestar a largo plazo. Porque solo desde el equilibrio —y el autocuidado— es posible mantener la energía y la empatía necesarias para cuidar con calidad.

Especiales

Mujeres trabajando juntos

La importancia del equilibrio en las personas cuidadoras: "Si me cuido, cuidaré mejor"

NO USAR CINFA | Un abuelo con su nieta

La familia cuidadora, el valor compartido de los cuidados

Rebeca Cáceres, psicóloga experta en acompañamiento de personas cuidadoras

Rebeca Cáceres, psicóloga experta en acompañamiento de personas cuidadoras: "El cuidado es parte de la vida y esa compatibilidad no es fácil"

Alicia López de Ocáriz, presidenta del Observatorio Cinfa de los Cuidados
Visibilizar los cuidados

Alicia López de Ocáriz, presidenta del Observatorio Cinfa de los Cuidados: "Se habla en las familias de cómo gestionar los cuidados, pero poco en el debate público"

Los retos de la generación sándwich
'¿Lo Hablamos?'

El debate digital '¿Lo Hablamos?' sobre los retos de la generación sándwich

Debate digital ¿Lo Hablamos? sobre la generación sándwich
ENVEJECIMIENTO Y CUIDADOS

La realidad de la generación sándwich, este miércoles 5 de noviembre en el debate digital '¿Lo Hablamos?'

Este encuentro servirá para analizar los retos y necesidades de quienes, en plena madurez laboral y personal, asumen el complejo papel de cuidar tanto de sus hijos e hijas como de sus familiares mayores.

Una mujer cuida de un hombre en silla de ruedas
Observatorio

La mitad de las personas cuidadoras en España cuidan a la vez de sus padres y de sus hijos

El 51,1% de las personas cuidadoras en España pertenece a la llamada "generación sándwich", mujeres y hombres que, además de atender a sus mayores, crían o mantienen a hijos e hijas a su cargo. Según el I Estudio del Observatorio Cinfa de los Cuidados, tres de cada cuatro compaginan esta doble carga con su trabajo profesional.

Personas mayores practicando ejercicio

Alicia López de Ocáriz, directora médica de Cinfa: "Tenemos factores a nuestro alcance para que el camino hacia la vejez sea manteniendo la actividad y autonomía"

Formación y redes de apoyo para las personas cuidadoras

Formación y redes de apoyo para mejorar la calidad de vida de las personas cuidadoras de familiares mayores en España

Generación sándwich

Qué es la generación sándwich y por qué urge apoyar a quienes sostienen los cuidados

Publicidad