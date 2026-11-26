Las dudas sobre la alimentación, la movilidad o los cambios de conducta de un familiar con Alzheimer o demencia forman parte del día a día de muchas personas cuidadoras. Para acompañarlas ante estas situaciones nace AFAGA Contigo 24/7, un servicio digital que busca facilitar el contacto con profesionales y reducir la incertidumbre, la sobrecarga emocional y el sentimiento de soledad que, en muchas ocasiones, expresan los familiares que cuidan.

Impulsado por la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras Demencias de Galicia (AFAGA) y apoyado por Cinfa, el proyecto utiliza una APP móvil para establecer canales de comunicación directos y seguros entre las familias y los profesionales. La tecnología funciona como un puente hacia el acompañamiento humano, no como un sustituto.

Un canal para consultar, informarse y encontrar apoyo

En la actualidad, más del 80% de las personas con demencia en España que viven en sus domicilios son atendidas por personas cuidadoras del entorno familiar, según datos aportados por AFAGA Alzheimer. El objetivo es que las personas cuidadoras puedan plantear sus dudas y recibir orientación personalizada sobre problemas cotidianos relacionados con el cuidado de su familiar. Para ello, la herramienta incorpora mensajería instantánea y chat con profesionales de psicología, trabajo social y terapia ocupacional.

El servicio no se limita a las consultas. También organiza información mediante canales temáticos, como 'Noticias' y 'El rincón de la persona cuidadora' ('O recuncho da persoa coidadora', en gallego), e incluye una biblioteca de recursos con guías prácticas, protocolos, vídeos y artículos. Además, permite conocer los talleres, grupos terapéuticos y actividades socioeducativas que organiza AFAGA.

La propuesta busca así reunir en un mismo entorno información estructurada y acceso al equipo profesional, para que las familias cuenten con referencias claras ante las distintas necesidades que plantea la evolución de la enfermedad.

Las personas beneficiarias directas serán unas 2.000 personas cuidadoras (familiares directos como hijos/as, cónyuges o hermanos/as) socias de la entidad. De forma indirecta, el proyecto beneficiará a las personas con Alzheimer u otra demencia, quienes recibirán un cuidado más adecuado, humano y seguro en sus hogares.

Actividades en AFAGA | Antena 3 Noticias

Llegar también a las familias del medio rural

El proyecto se desarrolla en el área sanitaria de Vigo. Su formato digital cobra especial importancia en localidades rurales con población dispersa y pocos recursos presenciales de proximidad, donde pretende acercar el apoyo sin depender exclusivamente de los desplazamientos.

Durante 2026 se han abordado el desarrollo y la prueba piloto. Actualmente comienza el uso progresivo con las familias para detectar mejoras antes de la utilización generalizada prevista para 2027.

El desarrollo de esta aplicación ha sido posible gracias al apoyo de Cinfa a través de la convocatoria de ayudas de la compañía para entidades sociales en apoyo a proyectos que beneficien la calidad de vida de las personas cuidadoras. La aportación de Cinfa está dotada con 60.000 euros, distribuida en dos años. AFAGA es una de las dos entidades seleccionadas, junto con la Fundación San Juan de Dios de Navarra ‘Escuela de Familias 360’.

“Con el proyecto ‘AFAGA Contigo 24/7’, buscamos incorporar a nuestra asociación una herramienta de comunicación moderna, eficiente y adaptada a las nuevas realidades tecnológicas. Nuestro objetivo es crear un ecosistema digital de apoyo que beneficie a las familias, a las personas cuidadoras y a los entornos de acompañamiento social, proporcionándoles información y orientación de manera ágil y accesible. Pretendemos llegar allí donde no podemos hacerlo físicamente, de tal modo que la tecnología nos sirva de soporte donde haya una persona que nos necesite” señala Juan Carlos Rodríguez, presidente de AFAGA Alzheimer.

La directora médica del Grupo Cinfa, Alicia López de Ocáriz, valora la contribución social y sanitaria que el proyecto aporta: “La persona cuidadora en el entorno familiar y la persona cuidada son un tándem. Lo que beneficia a la persona cuidadora también redunda en un mejor cuidado. Con la tecnología como aliada, el proyecto AFAGA Contigo 24/7 favorece los cuidados en un entorno con una población de edad avanzada, en áreas menos pobladas y con menor acceso a los recursos sociosanitarios”.