Rebeca Cáceres, doctora en Psicología: "Necesitar apoyo no significa que no sepamos cuidar, sino que también tenemos necesidades y límites"

Pregunta. El II Estudio del Observatorio Cinfa de los Cuidados señala que seis de cada diez personas cuidadoras sienten que esta labor ha afectado a su salud física o mental. ¿Cómo se traduce ese desgaste en el día a día y qué señales deberían hacernos pedir ayuda?

Respuesta. El desgaste suele empezar mucho antes de que la persona diga “No puedo más”. Puede aparecer como un cansancio que no se recupera, dificultades para dormir, dolores frecuentes, menos paciencia o la sensación de estar siempre pendiente de algo, incluso cuando hay un momento para descansar. A veces, se sigue cumpliendo con todo, pero a costa de ir dejando de atenderse a uno mismo.

Conviene pedir ayuda cuando ese malestar se mantiene, aumenta o empieza a interferir en el descanso, las relaciones o la capacidad de afrontar el día. También cuando se pierde el interés por cosas que antes se disfrutaban. No hace falta llegar al límite para que le prestemos atención a lo que nos pasa. Estar cuidando a alguien no quiere decir que tengamos que olvidarnos de nuestras necesidades.

P. De las personas cuidadoras que consideran que esta responsabilidad ha afectado a su salud, según datos de este estudio, casi seis de cada diez (57,1%) han consultado sobre ello a un profesional sanitario o lo han valorado. ¿Por qué es importante dar ese paso y acudir a un profesional?

R. Porque podemos acostumbrarnos a estar mal pensando que es lo normal. “Con lo que tengo encima, ¿cómo voy a dormir bien?”, “Es lógico que esté así”. Que podamos entender de dónde viene el malestar no significa que tengamos que resignarnos a vivir con él.

Acudir a un profesional permite valorar qué está ocurriendo, atender los síntomas y encontrar apoyos antes de que el desgaste aumente. También ayuda a revisar la culpa, la exigencia o esa idea de que solo uno sabe cuidar bien a su familiar. La persona cuidadora merece recibir atención por su propia salud, además de por la responsabilidad del cuidado que está asumiendo.

La persona cuidadora merece recibir atención por su propia salud

P. En concreto, dos de cada tres (66,1%) personas cuidadoras declaran padecer estrés, mientras que más de la mitad (51,7%) dice experimentar ansiedad. Así mismo, cuatro de cada diez (39,3%) sienten irritabilidad y cambios de humor; y una de cada tres (35,2%), depresión o tristeza. A grandes rasgos, ¿qué claves podemos dar para comenzar a gestionar el impacto que tiene el cuidado en la salud mental de las personas que ejercen este rol?

R. Lo primero es reconocer cómo estamos sin juzgarnos por ello. Sentir tristeza, enfado o necesitar distancia en algún momento no significa querer menos a la persona que cuidamos. Podemos quererla muchísimo y estar agotados.

Después, hay que mirar las condiciones en las que se está cuidando: cuánto se descansa, qué tareas se asumen, qué preocupaciones pesan y con qué ayuda se cuenta. No podemos pedirle a una persona que gestione mejor sus emociones si sigue sosteniendo una carga que la desborda. Hace falta repartir responsabilidades, facilitar relevos y buscar orientación profesional cuando sea necesario.

A partir de ahí, proteger el sueño, hacer ejercicio físico, tomar el aire, conservar el contacto con otras personas y disponer de pequeños momentos propios puede ayudar. Pero el autocuidado necesita tiempo y apoyos reales; no debería convertirse en otra tarea por la que sentirse culpable.

P. En el lado opuesto, un 42,9% de las personas cuidadoras encuestadas en el estudio no se ha planteado consultar a un profesional sanitario. ¿Qué puede estar frenando ese paso y cómo les ayudarías a reconocer que también necesitan apoyo?

R. Puede haber falta de tiempo, dificultades para encontrar un relevo o para acceder a atención. Pero también pesan creencias como “Debería poder con esto”, “Hay personas que están peor» o «Quien necesita ayuda es mi familiar”. Algunas personas sienten que reconocer su agotamiento sería fallarle a quien cuidan.

Como terapeuta, les invitaría a hacerse una pregunta: “Si alguien a quien quiero estuviera durmiendo, sintiéndose y viviendo como yo, ¿le diría que siguiera aguantando en las mismas circunstancias o le animaría a que buscara soluciones realistas?”. A veces, tratamos con mucha más comprensión el malestar de los demás que el nuestro propio.

Necesitar apoyo no significa que no sepamos cuidar. Significa que también tenemos necesidades y límites.

P. Entre quienes sí hablan de su experiencia como personas que cuidan a un familiar, el informe señala que suelen recurrir a sus amistades íntimas y a otros familiares. ¿Qué te cuentan en consulta sobre con quién pueden desahogarse y qué les cuesta más expresar?

R. Más que tener a alguien cerca, lo importante es sentir que con esa persona se puede hablar de verdad. Alguien que escuche sin juzgar, sin comparar y sin responder inmediatamente con lo que habría que hacer.

Puede resultar más fácil contar las tareas (las citas médicas, las noches sin dormir, las gestiones) que expresar lo que se siente al hacerlas. El enfado, la frustración, el deseo de estar a solas o la tristeza por los cambios en la relación pueden generar mucha culpa y eso aparece de manera frecuente en consulta. También puede costar decir: “Echo de menos mi vida” y es muy necesario poder expresar aquello que de verdad se siente.

Necesitamos que hablar del cuidado de nuestros mayores tenga más espacio en las conversaciones cotidianas. Que podamos expresar tanto el cariño y la satisfacción como el cansancio, sin tener que justificar ninguno de los dos.

Necesitamos que hablar del cuidado de nuestros mayores tenga más espacio en las conversaciones cotidianas

P. A veces cuesta ponerse delante de quienes tenemos más cerca y decir "No puedo con todo". ¿Cómo puede una persona cuidadora explicar a su entorno o familia lo que está viviendo sin sentir que está haciendo un reproche?

R. Ayuda elegir un momento tranquilo y hablar de tres cosas: qué está pasando, cómo le está afectando y qué necesita. Conviene hablar con claridad y concreción. Por ejemplo: “Estas semanas estoy durmiendo poco y me encuentro agotada. Necesito que organicemos un relevo dos tardes por semana para poder descansar y atender mis cosas”.

Una petición concreta facilita que la conversación termine en un acuerdo: quién puede asumir una cita, una compra o unas horas de acompañamiento.

Y conviene repartir también la organización, porque tener que recordar y coordinar todo sigue siendo una responsabilidad.

Expresar una necesidad no es hacer un reproche. De hecho, deberíamos poder tener este tipo de conversaciones de manera frecuente para que no nos sobrecarguemos y los reproches se apoderen de la conversación. Podemos cuidar la forma de decirlo, pero no tenemos que disculparnos por necesitar ayuda ni esperar a estar desbordados para pedirla.

P. Más de la mitad de las personas encuestadas considera que cuidar ha afectado a su vida social. ¿Cómo pueden mantener sus amistades, sus aficiones y su espacio propio?

R. Para mantener una vida propia hace falta que haya espacio real para ella. Por eso, el primer paso suele ser acordar relevos y reservar esos momentos con cierta regularidad. Si el tiempo personal queda siempre para cuando todo esté terminado, es fácil que nunca llegue.

No siempre será posible mantener el mismo ritmo de antes, pero sí podemos intentar conservar algo que nos conecte con quienes somos: una amistad, un paseo, una actividad que nos guste. La persona que cuida sigue siendo una persona con intereses, vínculos y proyectos propios.

Y hay algo que me parece fundamental: tiene derecho a disfrutar de esos espacios por sí misma. No debería tener que justificar cada descanso demostrando que es una necesidad para poder cuidar mejor.

La persona que cuida sigue siendo una persona con intereses, vínculos y proyectos propios

P. Cuando una persona ha dejado de hacer planes o se ha distanciado de sus amistades mientras cuidaba, ¿qué pequeños pasos pueden ayudarla a recuperar esos vínculos sin añadir más presión a su día a día?

R. Puede empezar por una persona con la que se sienta cómoda y por un contacto sencillo: “He estado muy absorbida por el cuidado y os echo de menos. Ahora tengo poca disponibilidad, pero me gustaría que encontráramos una forma de vernos”. Conviene de nuevo ser claros y expresar las necesidades con asertividad y con verdad.

No hace falta retomar de golpe todos los planes. Una llamada breve, un café cerca de casa o un paseo pueden ser un comienzo. Conviene buscar encuentros que encajen en la situación actual, sin convertirlos en otro compromiso difícil de cumplir o por el que nos sintamos mal si no lo cumplimos. La amistad debe ser un apoyo, nunca una carga más.

P. Desde el otro lado, ¿cómo podemos acompañar a una amistad o familiar que cuida para que nuestro apoyo vaya más allá del "llámame si necesitas algo"?

R. La presencia es importante más allá de la disponibilidad. Podemos ofrecer algo concreto y que de verdad podamos cumplir: “Voy a hacer la compra, ¿qué te llevo?”, “Puedo encargarme de esta gestión” o “Tengo libre el jueves, ¿te ayudaría que te acompañara o que organizáramos un relevo?”. Así evitamos que toda la iniciativa siga recayendo en quien ya está sobrecargado.

Si asumimos una responsabilidad, intentemos llevarla hasta el final, sin necesitar instrucciones y recordatorios constantes. Y mantengamos el contacto, aunque esa persona rechace algún plan o tarde en contestar.

También podemos preguntarle: “¿Cómo estás tú?” y escuchar la respuesta sin apresurarnos a animarla. Acompañar es hacer sitio a lo que la persona necesita, también cuando lo que necesita es poder decir que está mal.

P. A pesar del impacto que puede tener esta labor, el 88% de las personas cuidadoras afirman, en el estudio de Cinfa, sentirse satisfechas con su papel. Desde tu experiencia en consulta, ¿qué vivencias o aprendizajes te han parecido especialmente reveladores de lo que supone cuidar a un familiar mayor y pueda servir para ayudar a otras personas en esa situación?

R. Ese dato refleja algo que necesitamos comprender: la satisfacción y el cansancio son compatibles. Cuidar puede permitir compartir momentos valiosos, expresar afecto, sentirse cerca de un familiar o descubrir capacidades propias. Y, al mismo tiempo, puede resultar muy exigente.

Uno de los aprendizajes más valiosos es que el vínculo va más allá de las tareas. Entre medicación, citas y organización, a veces cuesta encontrar espacio para seguir siendo hija, hijo, pareja, nuera o nieto. Cuando hay apoyos que permiten descansar, también puede haber más oportunidades de conversar, recordar o simplemente estar juntos.

Sentirse satisfecho por cuidar no significa poder hacerlo todo ni tener que hacerlo en soledad. Podemos reconocer lo que esta experiencia aporta sin minimizar lo que cuesta. Ambas cosas merecen ser escuchadas y comprendidas.