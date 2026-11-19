Pregunta: ¿Cómo surgió en Cinfa la idea de poner en el foco la situación de los familiares cuidadores?

Respuesta: En Cinfa llevamos un largo recorrido al lado de los pacientes y los familiares que les cuidan, y era el momento de dar un paso más para apoyar a las personas que atienden a sus mayores.

Como sociedad, nos encontramos ante el reto de cuidar, dado el envejecimiento de la población y la cronicidad de las enfermedades: vidas más largas que suponen desafíos de salud y cuidados más complejos. Ante esta realidad, queremos abrir a la sociedad la conversación y reflexión sobre los cuidados, que deje de ser un tema tabú y se apoye, visibilice y reconozca a las personas cuidadoras como merecen.

P: La iniciativa con personas cuidadoras nace para acompañar, dar voz y reconocer a quienes cuidan, una labor que desde Cinfa describen como imprescindible, pero muchas veces invisible. ¿Qué realidad quieren ayudar a cambiar y qué significa, en la práctica, “cuidar a quienes cuidan”?

R: Con este proyecto queremos reconocer y visibilizar a quienes asumen el día a día de los cuidados familiares. Con este propósito hemos querido darles voz, aportarles recursos y redes de apoyo.

De este modo, a través del Observatorio Cinfa de los Cuidados, hemos realizado una 'Radiografía de los cuidados familiares en la sociedad española', una investigación en la que han participado más de 3.200 personas cuidadoras en nuestro país para analizar el impacto real de cuidar a las personas mayores en el entorno familiar desde una idea amplia e inclusiva del cuidado. Fruto de esta investigación, que cuenta con el aval de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, hemos podido conocer el perfil de la persona cuidadora de un familiar mayor, las características de los cuidados, las preocupaciones y aprendizajes de quienes desempeñan esta labor, y, recientemente, a través de un segundo estudio, cómo impacta cuidar en la salud y relaciones sociales de las personas cuidadoras. Porque solo desde la escucha, el conocimiento y la cercanía con las personas cuidadoras podremos cuidar a quienes cuidan.

De ahí que a esta investigación se unan otras iniciativas de apoyo con recursos concretos y alianzas con entidades referentes, que aportan una larga trayectoria en el ámbito del cuidado. A lo que hay que añadir una plataforma digital, cuidados.cinfa.com, que ofrece contenidos sobre autocuidado y gestión de la relación con la persona cuidada, con el asesoramiento de personas expertas en salud, envejecimiento y cuidados.

"El afecto por el familiar no invisibiliza la necesidad de cuidar también la salud de la persona cuidadora"

P: ¿Qué hitos y aprendizajes destacaría en esta trayectoria?

R: Acompañar, reconocer y dignificar a las personas en la enfermedad, así como a sus familiares cuidadores, ha sido nuestro propósito desde que impulsamos nuestro movimiento por los cuidados hace ya una década.

En este camino, hemos comprobado cómo el cuidado sostiene al paciente y la familia, nos sostiene como sociedad, si se practica desde la esencia de la escucha y desde el acompañamiento, generando vínculos. Por eso, queremos estar junto a las personas que cuidan de sus familiares, mostrar su realidad y mejorar su calidad de vida. Una realidad que puede ser distinta en cada caso e igualmente válida, sin olvidar que el afecto por el familiar no invisibiliza la necesidad de cuidar también la salud y el bienestar de la persona cuidadora.

De hecho, escuchar a las personas cuidadoras fue nuestro primer paso, y de esta escucha ha nacido nuestro documental ‘Cuidar’, que muestra la realidad compleja que viven las personas cuidadoras a través de sus propios testimonios. Muchas de estas personas nos han trasladado el impacto que ha tenido para ellas revelar su historia, el efecto terapéutico de hablar y compartir la experiencia de cuidado. Una pieza documental que puede verse en nuestra web cuidados.cinfa.com y en Atresplayer.

Un fotograma del documental 'Cuidar' creado por Cinfa para visibilizar a las personas cuidadoras | Grupo Cinfa

P: ¿Qué aportan las alianzas con Cruz Roja, la Confederación Española de Alzheimer y otras demencias (CEAFA) y la Asociación Española Contra el Cáncer a la iniciativa de personas cuidadoras y cómo se complementan sus distintas miradas?

R: Desde Cinfa, hemos construido alianzas con entidades de referencia en el ámbito nacional, con quienes hemos recorrido, en muchos casos, un largo camino como “aliados por los cuidados”.

Con Cruz Roja tenemos en marcha el proyecto ‘Atención a Personas Cuidadoras’, que ofrece, en diversas provincias de España, formación especializada en cuidados para facilitarles, por un lado, herramientas útiles para optimizar el cuidado cotidiano de la persona a la que cuidan y, por otro, aquellas habilidades que incidan en su autocuidado. Además, dentro de esta alianza por los cuidados, Cinfa también apoya el multicanal “Ser CuidadorA” de Cruz Roja, un espacio que ofrece información, formación y atención a las personas cuidadoras.

Con respecto a CEAFA, a lo largo de esta década, hemos desarrollado distintos proyectos dirigidos a mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por la enfermedad de Alzheimer y otras demencias y, especialmente, de sus familiares cuidadores, con objeto de poner en valor la labor que realizan a lo largo de la evolución de la enfermedad. Estas iniciativas se han centrado en conocer las consecuencias que esa labor de cuidados tiene sobre la persona cuidadora, su impacto emocional, así como la exclusión social que puede llegar a sufrir en muchos casos, debido a la gran exigencia que la enfermedad genera sobre ella.

Además, hemos iniciado una colaboración con la Asociación Española Contra el Cáncer, una alianza que responde a nuestra visión compartida de la humanización del cuidado, y que se dirige a personas cuidadoras de pacientes oncológicos en el entorno familiar. De ahí nuestro apoyo al programa “Cuidando de quien cuida”, una iniciativa a nivel nacional que ofrece un ecosistema de servicios profesionales para acompañar, proteger y reforzar a quienes ejercen el rol del cuidado familiar de las personas con diagnóstico de cáncer. También colaboramos en el futuro centro innovador de respiro y autocuidado, “Espacio Abierto”, de la Asociación Española Contra el Cáncer en Navarra, en el que se centralizarán todos los servicios ofrecidos por la entidad a los pacientes y sus familias.

"Hay un efecto terapéutico en hablar y compartir la experiencia de cuidado"

P: La convocatoria de ayudas a entidades sociales pretende impulsar proyectos que mejoren el bienestar físico, mental o emocional de los familiares cuidadores. ¿Qué tipo de soluciones quieren hacer posibles?

R: Esta iniciativa responde a la necesidad de ofrecer apoyo y recursos reales a las personas cuidadoras. Se trata de una convocatoria de ayudas de carácter bienal dirigida a entidades sociales, que brinda apoyo a proyectos de intervención o asistenciales, de carácter innovador y transformador. En su primera edición, celebrada en 2025, se seleccionaron los proyectos de 'AFAGA Contigo 24/7', una iniciativa para ofrecer acompañamiento digital a familias cuidadoras de personas con demencia, y la 'Escuela de Familias 360' de la Fundación San Juan de Dios de Navarra, un proyecto que facilita formación y apoyo para la continuidad de los cuidados familiares al alta hospitalaria. Ambos proyectos recibieron ayudas económicas de 60.000 euros: 30.000 euros durante dos ejercicios consecutivos, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los familiares cuidadores, tanto en su vertiente física, como mental o emocional.

P: La iniciativa de personas cuidadoras plantea que cuidar no debería ser un camino en solitario. Si mira a los próximos años, ¿qué le gustaría haber conseguido especialmente para mejorar la calidad de vida de los familiares cuidadores?

R: En Cinfa nos gustaría mirar atrás y comprobar que hemos contribuido al reconocimiento, apoyo y la calidad de vida de quienes cuidan, no solo con iniciativas propias sino también con la colaboración de entidades referentes en el cuidado. El compromiso conjunto es un pilar esencial para que iniciativas como esta, de amplio alcance social, logren sus objetivos ante una realidad tan arraigada en nuestro país que nos interpela a toda la ciudadanía y en un contexto de nuevas longevidades, que suponen desafíos de salud y cuidados más complejos.

Porque, efectivamente, cuidar no debería ser un camino en solitario, ni para las personas cuidadoras ni para aquellas organizaciones comprometidas con su bienestar.

P: ¿Cuáles son sus próximos pasos?

R: Tras abordar con profundidad y transversalidad la realidad multidimensional del cuidado de las personas mayores, con o sin dependencia, y en el entorno familiar, desde Cinfa queremos abordar otros ámbitos del cuidado, como los cuidados cruzados (por parte de las parejas) o el de las madres y padres que cuidan de hijos o hijas con enfermedad o discapacidad. Todas ellas son realidades sociales muy significativas por su complejidad y su impacto, mostrando la diversidad de situaciones de cuidado existentes.

Nuestro propósito es seguir visibilizando la realidad de las personas cuidadoras, difundir la información y el conocimiento que vayamos adquiriendo sobre ellas y los cuidados, y generar recursos y redes de apoyo acordes a sus necesidades.