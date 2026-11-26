Las obras de duplicación de los túneles de Belate fueron adjudicadas por 62,8 millones de euros a una unión temporal de empresas formada por Acciona, Servinabar y la compañía de Fermín Osés. La UCO investiga esta concesión en el marco del caso Koldo, en el que también aparece el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán. Los investigadores le atribuyen una participación del 45 % en Servinabar a partir de un contrato privado encontrado durante los registros, algo que el empresario Joseba Antxon Alonso niega.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha pedido al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, que instruye el caso Koldo, que cite a declarar al auditor de la Cámara de Comptos de Navarra que apreció "indicios de delito" en las obras de los túneles de Belate.

Miguel Ángel Aurrecoechea Gutiérrez es el auditor y los investigadores consideran que su testimonio "podría resultar de interés para el esclarecimiento de los hechos". Así lo recoge un oficio de la UCO conocido este jueves.

Los investigadores consideran que la documentación oficial de organismos navarros, principalmente de la Cámara de Comptos, recoge "posibles irregularidades que pudieran revestir carácter de ilícito penal". El juez ha incorporado el documento a la causa y lo ha remitido a la Fiscalía y al resto de las partes.

El auditor alertó de posibles irregularidades

Aurrecoechea había advertido a los servicios jurídicos de la Cámara de Comptos, mediante un correo electrónico, de los posibles indicios de delito que, a su juicio, recogía el borrador de las Cuentas Generales de Navarra de 2024.

Sin embargo, el informe definitivo no recogió irregularidades en la primera modificación del proyecto de Belate, cuyo importe máximo ascendía a 7,6 millones de euros sin IVA. Ante esta situación, el auditor presentó un voto particular en el que sostenía que al menos 7,54 millones de ese gasto "no responden a los supuestos previstos" por la ley foral de contratos para modificar una obra.

La modificación fue aprobada en mayo de 2025 por la Dirección General de Obras Públicas, aunque fue anulada el pasado 17 de septiembre.

La UCO analiza la relación de Cerdán con Servinabar

Los agentes también han analizado el informe de la Cámara de Comptos correspondiente a 2023, año en el que se asignaron los trabajos. En él consta que tres miembros de la mesa de contratación emitieron un voto particular porque la valoración técnica "carece de una adecuada motivación". Además, criticaron que el presidente de la mesa conociera las puntuaciones del resto de los miembros antes de emitir la suya.

La petición de la UCO para que declare el auditor se conoce a tres días de las elecciones, en plena recta final de la campaña electoral, mientras la investigación sobre las obras de Belate continúa dentro del caso Koldo.