El cuidado diario de familiares mayores puede generar un importante desgaste físico y emocional, aunque la inmensa mayoría de quienes lo asumen encuentra una profunda satisfacción en esta labor.

Así lo demuestran los datos del II Estudio del Observatorio Cinfa de los Cuidados y la experiencia de personas cuidadoras como Teresa González. Según esta investigación, avalada por la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, seis de cada diez cuidadores familiares declaran que este papel ha afectado a su salud mental, provocando principalmente estrés y ansiedad.

Pese a la exigencia del día a día, el 88% de las personas cuidadoras aseguran sentirse satisfechas. Para Teresa González, profesora que atiende a su padre nonagenario con una enfermedad neurodegenerativa tras sufrir un ictus hace seis años, cuidar supone acompañar: "Cuidar es estar. Aunque no estés físicamente, lo tienes todo el rato en la cabeza. Conlleva muchos detalles a lo largo del día".

La fuerza del vínculo familiar

Teresa destaca que cuidar es escuchar y devolver el cariño mediante pequeños detalles de ternura y buen humor. "Una vez oí esta expresión, que no es mía, pero me ayudó mucho: cuidar es ensanchar el momento en el que estás con una persona. En mi caso, cuando estoy con mi padre intento alargar ese momento y darle un poco más de profundidad. Intento olvidar los momentos malos y darle un beso, ponerle una sonrisa, llevarle una galleta... hacer un poco de broma de cosas que dice que no tienen sentido. Intento unirme a él por la vía del humor y por la vía del cariño", explica.

Teresa González compagina la labor de cuidado de su padre con su trabajo de profesora y la crianza de su hijo adolescente gracias al apoyo familiar: "Es importante tener a alguien y sentirte acompañada. A veces, el plan de un sábado por la tarde con mi marido es andar un rato y acabar en casa de mis padres. Eso me ayuda".

También, cuenta Teresa, compartir inquietudes con sus hermanos le ayuda a desahogarse y "objetivar" posibles gestos o incomprensiones que se producen en el día a día.

Momentos de desconexión

Como destaca Alicia López de Ocáriz, directora médica de Grupo Cinfa y presidenta del Observatorio Cinfa de los Cuidados, en este contexto de cuidados es importante tener una red de apoyo, vida social y reservar momentos para desconectar, como leer, ir al cine, tener planes con familiares o hacer deporte.

"Introducir cambios en una situación de cuidados no es sencillo, pero no se trata de un todo o nada. No hay que renunciar a pequeños momentos de desconexión con actividades que disfrutemos. También es aconsejable mantener hábitos saludables y cuidar la parte emocional con alguien cercano, aunque solo sean tiempos cortos", explicaba López de Ocáriz en el debate digital '¿Lo Hablamos?' de Antena 3 Noticias.

Teresa intenta seguir esas recomendaciones y reservar momentos para sí misma. "Me he apuntado a ganchillo, que me apetecía muchísimo este año, e intento ir un poquito al gimnasio también", afirma, y añade que lo consigue "agendando un día y un momento".