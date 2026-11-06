Alicia López de Ocáriz, sobre las señales de alerta a las personas cuidadoras: "Cuando el estrés se cronifica hay que pedir ayuda"

Cuidar de un familiar puede implicar un desgaste físico y mental que no siempre resulta fácil reconocer. El cansancio, la ansiedad, los cambios de humor o la pérdida de interés por actividades antes gratificantes son algunas señales.

En el debate '¿Lo Hablamos?' de Antena 3 Noticias, abordamos esta situación con el objetivo de ayudar a las personas cuidadoras a identificar qué les está ocurriendo y cómo gestionarlo. Lo hacemos de la mano de Alicia López de Ocáriz, directora médica de Grupo Cinfa y presidenta del Observatorio Cinfa de los Cuidados, y Victoria de la Vega, farmacéutica que cuida de su madre y de su hija.

La experta de Cinfa invita a no esperar al agotamiento extremo. "El cuerpo nos da señales antes de decir 'hasta aquí hemos llegado'", sostiene, aunque reconoce que a veces quienes cuidan no consiguen percibirlas. También recuerda que esto suele ocurrir porque muchas personas compaginan el cuidado con el empleo y la crianza.

Según los datos del II Estudio del Observatorio Cinfa de los Cuidados, 'Radiografía de los cuidados familiares en la sociedad española', seis de cada diez personas cuidadoras encuestadas aseguran que su salud se ha visto afectada, con síntomas como estrés y ansiedad. Para López de Ocáriz, la clave es observar "la intensidad, la duración y la capacidad de recuperación", ya que "cuando ese cansancio es mantenido y el estrés se cronifica es cuando hay que consultar y pedir ayuda".

La importancia de pedir ayuda

A veces, la autoexigencia puede dificultar la búsqueda de apoyo para las personas cuidadoras. En este sentido, la presidenta del Observatorio Cinfa de los Cuidados señala que casi la mitad de las personas encuestadas en esta investigación se plantea acudir a un profesional, pero menos del 30% llega a hacerlo. Frente a esa percepción, insiste: "Cuando uno pide ayuda no está fallando, no tiene menos compromiso con los cuidados, simplemente los está intentando hacer sostenibles en el tiempo".

Victoria de la Vega respalda este argumento con su propia vivencia como cuidadora de un familiar mayor: "Si te autoexiges mucho también te va a afectar a tu salud mental. Es mucho más el agotamiento psicológico que el físico".

En este punto, también destaca la importancia de construir una red de apoyo. "En mi caso he acudido a un psicólogo porque necesito gestionar mis emociones y alguien tiene que decírmelo. Si no me cuido a mí, no puedo cuidar al otro", añade.

Impulsar la reflexión social

Para Alicia López de Ocáriz, visibilizar los cuidados es fundamental para "reconocer su valor" en la sociedad electoral. "Es una realidad bastante invisibilizada y por tanto, entre todos debemos intentar contribuir a una reflexión y concienciación social". En este punto recordó la iniciativa del documental 'Cuidar' de Cinfa, que recoge el testimonio de personas cuidadoras. "Fue muy interesante porque nos dijeron que verbalizarlo había transformado su experiencia de cuidado", explica.

También ha quedado de manifiesto a lo largo de toda la conversación la importancia de tener una red de apoyo en personas de confianza. "Tener un desahogo es muy importante. En los cuidados aparecen muchas emociones, a veces negativas...lo importante es no quedarse en el bucle, y alguien de fuera siempre te puede ayudar a salir más fácilmente", incide.