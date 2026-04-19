Yolanda Díaz confirma que no irá en listas al Congreso y cerrará su etapa parlamentaria al final de la legislatura

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha confirmado que no concurrirá en ninguna lista al Congreso de los Diputados al final de la legislatura, al tiempo que ha defendido que la política debe ser "una estación de paso".

"No voy a ir en ninguna lista al Congreso; categóricamente no", ha afirmado en una entrevista concedida a la Cadena SER Galicia, en la que ha explicado que se trata de una decisión tomada "hace un año".

Díaz ha señalado que, al margen de su salida del Congreso, seguirá vinculada a su espacio político y trabajando "por un bien común", pero ha subrayado que quiere abrir una nueva etapa más centrada en su vida personal y en su familia, tras la reciente pérdida de su padre. "Quiero tener tiempo para mi vida privada y para mi hija Carmela", ha dicho.

La ministra no ha descartado un eventual regreso a Galicia, aunque ha insistido en que ahora mismo su prioridad es agotar la legislatura. "Yo nunca me fui de Galicia, nunca, soy gallega y me siento muy orgullosa" , ha señalado, antes de trasladar un mensaje de "tranquilidad" y afirmar que el Gobierno terminará el mandato.

De cara a las próximas elecciones, ha mostrado su confianza en que "volverán a ganar" y ha apelado a la unidad de la izquierda. "Más que los nombres de las personas" —ha dicho—, lo importante es construir una herramienta que dé "esperanza" al electorado progresista.

En relación con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, Díaz ha sostenido que está "secuestrado por Vox" y ha criticado la posición de los populares en asuntos como la acogida de menores. También ha acusado a Feijóo de estar condicionado por "los ultras de su partido" y por referentes como José María Aznar e Isabel Díaz Ayuso.

Sobre el plan de control de las bajas laborales impulsado por la Xunta de Galicia, la vicepresidenta segunda ha advertido de que, si el Ejecutivo autonómico aprueba medidas que invadan competencias estatales, el Gobierno acudirá al Tribunal Constitucional. Ha defendido que la competencia en esta materia es exclusiva del Estado y ha reprochado al presidente gallego, Alfonso Rueda, que priorice la creación de un organismo para la gestión frente al refuerzo de la sanidad pública.

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