Yolanda Diaz seguirá adelante con la reforma del registro horario pese al rechazo del Consejo de Estado y del Ministerio de Economía

El Ministerio de Trabajoseguirá adelante con la tramitación del Real Decreto para modificar el registro horario con el que las empresas y administraciones controlan las horas laborales de sus trabajadores. Lo harán, aseguran, después de unos pequeños retoques en el texto para facilitar su posterior batalla judicial, pero en ningún caso modificando los aspectos esenciales: que sea digital y que sea accesible para la inspección de trabajo.

Esta decisión llega después de la posición desfavorable del Consejo de Estado a la reforma, que considera que no procede aprobar el Real Decreto. Basándose en varios argumentos, destacan que viola la protección de datos personales, que no hay jerarquía normativa suficiente y que se invade la negociación colectiva.

Las consideraciones del Consejo de Estado, han querido recordar fuentes de Trabajo, no son vinculantes ni condicionan la continuidad de la norma. Por lo que la decisión del departamento de Yolanda Díaz es continuar y llevarla al Consejo de Ministros en las próximas semanas, una vez se haya amoldado el texto sin desnaturalizarlo.

Además, estas mismas fuentes, aseguran los argumentos que utiliza el Consejo de Estado son copiados a los de la patronal y a los dos informes negativos que hizo el Ministerio de Economía. Esta actuación del ministerio que dirige Carlos Cuerpo, remarca estas mismas fuentes, la consideran una vulneración y un ataque directo del acuerdo de Gobierno entre el PSOE y Sumar.

El registro de la jornada laboral ya es una obligación en nuestro país, explican las fuentes, pero la motivación de reformarla viene ante el problema de las horas extra no pagadas y de las maneras desactualizadas de llevarlo a cabo.

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