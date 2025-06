El escándalo Cerdán penaliza al PSOE y abre la puerta a un Gobierno PP-Vox, según los últimos sondeos

Desde que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil publicó un informe señalando al exsecretario de Organización socialista, Santos Cerdán, como uno de los posibles implicados en la adjudicación de contratos públicos en el 'caso Koldo', el Partido Socialista Obrero Español vive su peor crisis.

José Luis Ábalos, Víctor de Aldama, Leire Díez, David Sánchez, entre otros, y, ahora, Santos Cerdán. No solo a nivel político ha sufrido pérdidas sino también a nivel demoscópico, donde según una encuesta a día de hoy, el partido de Pedro Sánchez se llevaría un batacazo. Entonces, ¿cuál sería el resultado de las elecciones generales si se celebrasen este domingo?

Un barómetro elaborado por el Instituto DYM para el medio de comunicación '20 minutos' refleja una caída de los socialistas de cinco puntos en comparación con las últimas elecciones celebradas en 2023. En cuanto al porcentaje de votos recibidos también baja, solo obtendría un 26,1% respecto al 28,7% del mes de mayo.

Por el contrario, el Partido Popular no aumenta pero permanece estable con un 36%, lo que si crece es la diferencia respecto a las de 2023, con casi tres puntos por encima. Actualmente, el partido de Alberto Núñez Feijóo llevaría casi 10 puntos de diferencia con el de Sánchez, concretamente 9,9.

El bloque progresista cae

El bloque progresista es el más perjudicado en el barómetro con una bajada de casi tres puntos. La caída de Podemos ha sido la más notable, pasando de un 5,1% al 3,5%. Sin embargo, respecto al mes anterior, Sumar crece en 1,4 puntos y se coloca con una estimación de voto del 7,6%.

Por el contrario, la derecha es la más beneficiada ya no por la crecida del PP, sino también por el partido de Santiago Abascal que podrían formar Gobierno. Vox experimenta un repunte, no tan notable como el de los populares, pero crece 1,3 puntos y obtendría el 13,6% de los votos. Se Acabó La Fiesta, el partido del eurodiputado Alvise Pérez no obtendría representación.

El Gobierno de PP y Vox

Con estos resultados el bloque conservador podría convivir en La Moncloa. Los populares contarían entre 154 y 158 diputados, mientras que los de Abascal entre 34 y 37, que sumarían entre 188 y 195 consiguiendo mayoría absoluta, establecida en 176 escaños, y garantizándose una estabilidad parlamentaria.

Sin embargo, los dos principales partidos que componen la actual legislatura bajan. El PSOE tendría entre 107 y 111 diputados, a diferencia de los 121 conseguidos en las pasadas elecciones y perdería entre 10 y 14 diputados. Y la formación de Yolanda Díaz se enfrentaría a una reducción de, al menos, la mitad de los escaños obtenidos en 2023, pasando de 31 diputados en el Congreso a una estimación entre 12 y 15.

Fidelidad del voto

Lo que diferencia a los resultados de las elecciones pasadas con este baremo es la fidelidad del voto, que la izquierda no retiene. El PSOE solo mantiene al 61% de los votantes mientras que Sumar lo hace con un poco más de la mitad, con el 50,4%.

Al contrario que la derecha, cuyos votantes son los más fieles, sobre todo Vox a quien el 90% de los electores de las anteriores elecciones le volvería a vota. Le sigue de cerca los populares con un 86%, quienes consiguen atraer al 9,3% de los votantes socialistas y al 13% de los de Yolanda Díaz.

Resultado final

El barómetro del Instituto DYC establecería que, en unas hipotéticas elecciones generales celebradas este domingo 22 de junio de 2025, el Partido Popular con Alberto Núñez Feijóo al frente sería el ganador de las elecciones, seguido del PSOE de Pedro Sánchez el cuál no podría formar gobierno un gobierno de coalición Sumar. A diferencia de la derecha que sí alcanzaría la mayoría absoluta.

Partido Popular: Entre 188 y 195 diputados (36%)

PSOE: Entre 107 y 111 diputados (26,1%)

Vox: Entre 34 y 37 diputados (13,6%)

Sumar: Entre 12 y 15 diputados (7,6%)

Podemos: Entre 2 y 3 diputados (3,5%)

Resto de partidos: Un 12,6% de los votos

La encuesta se realizó el pasado martes, un día después de la comparecencia de Sánchez en Ferraz, la entrega de acta de diputado de Santos Cerdán, la revelación de audios machistas entre Koldo y Ábalos o la cesión del director de Construcción en España por parte de Acciona.

