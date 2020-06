Aplazada la declaración judicial de Willy Toledo por la huelga de jueces: "Considero que no he cometido ningún delito"

Willy Toledo considera que "no ha cometido ningún delito" y por eso no ve "necesidad de comparecer" ante un juez, ha afirmado hoy el actor en rueda de prensa a las 11:30 horas, la misma hora en la que habría tenido que declarar en el Juzgado de Instrucción 11 de Madrid como imputado por un delito de ofensas religiosas.

Sin embargo, la declaración ante el juez ha sido suspendida por la huelga de jueces y aplazada hasta el próximo 28 de junio.

El actor ha adelantado que la nueva citación será el próximo 28 de junio: "Lo que venga lo asumiré. No con deportividad, pero lo asumiré", ha declarado. "Considero que no he cometido ningún delito y por lo tanto no hay ninguna necesidad de que yo comparezca ante un juez para declarar sobre mis sentimientos religiosos, mi ideología, mi manera de pensar, mi sexualidad... la Constitución me ampara en todos esos hechos ", ha dicho.

En la rueda de prensa el actor ha estado acompañado por otros actores como Javier Bardem, Pilar Castro, Alberto San Juan, Nathalie Poza el cómico Leo Bassi, además de su abogado, Endika Zulueta; María Eugenia R. Palop, profesora de la Universidad Carlos III o la abogada Isabel Elbal.

Abogados Cristianos denunció al actor ante la Fiscalía Provincial de Madrid por unas declaraciones realizadas en sus redes sociales el pasado mes de julio en las que "hacía escarnio de Dios y de la Virgen María". La asociación ha recordado en un comunicado que, de no acudir a esta segunda comparecencia, el juez "podría decretar su detención".

El pasado 18 de abril, Toledo no compareció ante el Juzgado de Instrucción número 11 de Madrid al que debía acudir el actor en calidad de investigado. Entonces, la asociación católica ya reclamó que se impusiera al actor la máxima sanción contemplada por la ley, con multas de hasta 5.000 euros por no acudir a una citación judicial sin causa justificada. "Abogados Cristianos sólo pide el mismo respeto que se tiene hacia otros colectivos y recuerda que recientemente el Supremo ha condenado por delito de odio a dos personas, una por vejar a las mujeres y otra por vejar a los homosexuales", explican desde la asociación.