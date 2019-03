De la Vega acusa a Rajoy de “baja autoridad” porque no le respetan ni Aznar ni Cospedal

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, acusó al líder del PP, Mariano Rajoy, de "hipocresía" por llamar a la "serenidad" sobre la sentencia del Estatuto de Cataluña y, además, opinó que tiene "baja autoridad" en su partido, argumentando que ese llamamiento no lo han respetado ni el ex presidente José María Aznar, ni la secretaria general, María Dolores de Cospedal, ni el presidente valenciano, Francisco Camps.



Para De la Vega, el hecho de que Aznar haya acusado al presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, de llevar a España "al borde del Estado constitucional fallido", demuestra "poco patriotismo", una "preocupante deslealtad institucional" y un "barullo" en el seno del PP, cuyos dirigentes, a su juicio, están "contrariados" por la sentencia del Constitucional.



Así, opinó que más que llamar a la serenidad lo que el PP debería hacer es "serenarse" y reflexionar sobre por qué los ciudadanos de Cataluña les dan la espalda, algo que, para la vicepresidenta, "no les debería extrañar", según dijo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.



La portavoz del Ejecutivo recordó al PP que ha estado cuatro años "atizando el fuego de la confrontación" sobre el Estatuto de Cataluña, incluso pidiendo firmas "en las calles", anunciando una "ruptura del espíritu de la transición" e incluso "el principio del fin del Estado", de manera que es una "hipocresía" que Rajoy llame ahora la serenidad.



Y además, opinó que ese llamamiento no ha respondido ni el propio PP, porque Francisco Camps trató "inmediatamente de sacar rentabilidad del fallo en menos de 24 horas", Dolores de Cospedal cargó contra el presidente catalán, José Montilla, y hoy ha hablado el presidente José María Aznar.