El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha apelado a la "responsabilidad de todos" para formar un Ejecutivo y ha precisado que "las posibilidades de Gobierno son diversas". Urkullu ha hecho estas declaraciones en la rueda de prensa posterior al consejo de gobierno que tradicionalmente se celebra en el Palacio de Miramar de San Sebastián al término de las vacaciones estivales y que marca el inicio del curso político vasco.

Las posibilidades van "desde un Ejecutivo de coalición, acuerdos de legislatura y apoyos puntuales", pero la ciudadanía "ya se expresó y cada uno debe ser consecuente con las responsabilidades asumidas", ha indicado. "Demando un Gobierno que gobierne" al que le "corresponde desarrollar un programa" porque "asistimos a un periodo largo de interinidad y de gobierno en funciones", ha señalado. En el caso de la celebración de unas nuevas elecciones en noviembre Urkullu ha afirmado que esto "va a seguir prolongando el tiempo de no gobierno" y "redunda también" en la relación entre el ejecutivo autonómico y el central.

En este sentido, ha considerado que "cuesta creer que si la opción de voto fue una, cuatro meses después sea radicalmente diferente y puedan modificarse las hipótesis de gobernabildiad". Ha confirmado que no ha tenido comunicación con el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, salvo las mantenidas tras las elecciones del 28 de abril y después de la fallida votación de investidura, aunque su disposición es "absoluta". Preguntado por la posibilidad de que se lleve a cabo la fórmula España Suma en Euskadi, ha indicado que "no ve nada nuevo que no haya sido expresado anteriormente" y ha advertido de que "la suma de fuerzas, a veces, en lugar de sumar resta".