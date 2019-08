El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, apeló a la “generosidad”, “responsabilidad” y “altura de miras” del conjunto de fuerzas parlamentarias para “no abocar” a España a una nueva convocatoria electoral en declaraciones en el Congreso de los Diputados.

Después de que el ministro de Fomento en funciones y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, situara en la semana del 9 de septiembre sus encuentros con los líderes del PP, Ciudadanos y Podemos para desbloquear su investidura, el jefe del Ejecutivo en funciones comentó que la semana que viene iniciará sus contactos con los partidos nacionalistas y regionalistas para negociar su investidura a partir de la "propuesta abierta de programa común progresista", que está compuesta por 300 medidas y que presentará el próximo martes. Agradeció a las organizaciones y expertos de la sociedad civil las propuestas e iniciativas que han planteado en la ronda de 24 reuniones que ha mantenido con ellos durante el mes de agosto.

RECLAMA ALTURA DE MIRAS

Sánchez se mostró “esperanzado” ante la posibilidad de que este documento sea apoyado por las fuerzas políticas susceptibles de apoyar su investidura, al estar compuesto por un paquete de medidas que “atajan la desigualdad, crean oportunidades para quien no las tiene y modernizan nuestra economía”. Esto le sirvió para señalar que, “a partir de ahí”, hablará con los distintos grupos parlamentarios para responder a la demanda ciudadana de conformar un “Gobierno progresista liderado por el PSOE que no dependa de fuerzas independentistas”. Por ello, apeló a la “generosidad”, “responsabilidad” y “altura de miras” de los partidos para no abocar a España a una nueva convocatoria electoral, poniendo de manifiesto que anteponen los intereses generales a los intereses partidistas.