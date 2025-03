El Gobierno no descarta aumentar el gasto en Defensa sin pasar por el Congreso

Pedro Sánchez se encuentra este miércoles en Helsinki, en Finlandia. Desde allí, el presidente del Gobierno ha vuelto a insistir en que la seguridad de Ucrania pasa por la seguridad de toda Europa. El jefe del Ejecutivo sigue sin concretar cómo conseguirá España aumentar el gasto en Defensa al 2%. El rechazo de sus socios de gobierno ha sido claro. Desde Sumar insistieron en que no estaban de acuerdo con la propuesta de Sánchez.

Por eso, el presidente del Gobierno quiere que ese dinero no salga de los Presupuestos, sino de Europa. A Bruselas, Sánchez pide subsidios, en vez de préstamos, porque los prestamos sí se tienen que devolver. Además, aunque sus socios se opongan, el Gobierno ya sugiere que aumentará el gasto en Defensa sin que se vote en el Congreso. Algo que no gusta a los socios del Ejecutivo ni al Partido Popular. Creen que debe ser la Cámara Baja quien autorice cualquier decisión sobre Defensa.

Por el momento el Gobierno no aclara cómo aprobará su presupuesto militar. Desde el PSOE se va deslizando la posibilidad de que no haga falta votar en el Congreso. El portavoz socialista en la Cámara Baja Patxi López ha señalado que "puede haber financiación europea, puede haber otras figuras que no tenga que pasar por aquí".

Gabriel Rufián, portavoz parlamentario de ERC, ha remarcado que "se debería votar". "Como saben, el jueves vamos a Moncloa y estamos intentando consensuar", manifestaba. Por su parte, Esther Muñoz, vicesecretaria de Educación y Salud del PP, ha dicho que "no es lo mismo engañar a ERC y Junts que a la OTAN y a la Unión Europea. Creo que deberían ser más prudentes a la hora de hacer trampas y trampear el gasto y el aumento del gasto en Defensa militar.

Sánchez defiende ante Díaz que el aumento en Defensa no afectará al gasto social

En una reunión mantenida el martes, Pedro Sánchez trasladó a Yolanda Díaz que el aumento en Defensa no afectará al gasto social. Algo que a la líder de Sumar no le convence. El socio de gobierno del PSOE apoya un modelo meramente "defensivo y disuasorio" que apueste por el multilateralismo, la paz y la seguridad en el marco de Naciones Unidas. Afirman que el "aumento del gasto en defensa de los Estados miembros de forma individual no garantiza la superación de los problemas de coordinación y la falta de interoperabilidad de las Fuerzas Armadas" de los Veintisiete.

España es el país de la OTAN que menos invierte en Defensa, poco más del 1,2% del PIB. Y dice Europa que el objetivo europeo es llegar al 3%, como mínimo. El Gobierno tendría que aumentar el gasto pero los socios de Sánchez no están por la labor.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.