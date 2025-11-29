Sánchez acusa a la derecha de vivir en un 'Black Friday' constante

Este sábado, el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha aprovechado su intervención ante el Consejo de la Internacional Socialista en Malta, para lanzar un mensaje de firmeza frente a las formaciones de derecha, a las que ha acusado de "vivir en un Black Friday constante y de querer poner en venta la democracia y los derechos de las mujeres, y ofrecer descuentos en los servicios públicos para llegar al poder. Para los conservadores el viernes negro no es solo un día, es un método político, un estado mental permanente".

Además, durante su intervención en La Veleta, el Presidente del Gobierno ha afirmado que "los partidos políticos que representan a la derecha tradicional, han sido absorbidos por la extrema derecha", lo que provocará la pérdida de valores y de votantes.

Por otra parte, el líder del Ejecutivo ha explicado que antes existía una "base común" entre las formaciones de izquierda y derecha, sobre cómo afrontar los distintos asuntos de la democracia, la libertad, los derechos humanos, la ciencia o la verdad, pero que todo eso "ahora ha desaparecido".

Durante su intervención en el Consejo de la Internacional Socialista en Malta, Pedro Sánchez no ha querido opinar sobre ningún asunto de la actualidad española, simplemente ha alertado de los riesgos que acarrean las ideologías que defienden partidos políticos como PP o VOX.

Critica las contradicciones de la derecha

Sánchez ha aprovechado su intervención para criticar con dureza lo que denomina las "contradicciones" de los partidos del espectro de la derecha, y les tacha de "autodefinirse como patriotas" pero subordinando decisiones a intereses de grandes corporaciones. Les ha acusado de decir que defienden a la gente, pero en realidad "legislan para quienes más poder tienen". Para el presidente, esa incoherencia pone en evidencia un modelo político que, según él, no da respuesta a los desafíos actuales.

Frente a ese escenario, el jefe del Ejecutivo ha reivindicado el papel de la socialdemocracia, como espacio ideológico capaz de aportar soluciones reales a problemas globales como la desigualdad, la emergencia climática o la brecha de género. "Los gobiernos demócratas no podemos dar un paso atrás", ha insistido.

Alerta de los riesgos bélicos

De lo que sí que se ha querido pronunciar ha sido de la actualidad de los conflictos bélicos, el Presidente del Gobierno ha reiterado su defensa de la solución de dos Estados para el conflicto entre Israel y Palestina y ha reclamado una "paz justa y sostenible" en Ucrania, que garantice tanto la seguridad de la población como la integridad territorial del país invadido. Además, ha alertado de los riesgos que implican los ciberataques, las amenazas híbridas o el uso de la Inteligencia Artificial como instrumento bélico.

Pedro Sánchez ha terminado su intervención con un mensaje de apoyo al Partido Republicano del Pueblo en Turquía, ante su congreso de este domingo, y a los socialistas chilenos ante sus próximas citas electorales, y ha reiterado que "la izquierda siempre va a ser la brújula" pese a los momentos difíciles que se vienen en la actualidad, una brújula que sigue apuntando hacia "la igualdad, la dignidad y la justicia", ha concluido.

