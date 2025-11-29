Feijóo descarta ser presidente con una moción y advierte: "La banda de mafiosos cae cuando empiezan a delatarse entre ellos"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, asegura que su intención no es llegar a ser presidente del Gobierno y ocupar el Palacio de La Moncloa a través de una moción de censura, sino que quiere ser elegido en las urnas.

"Si usted está con la decencia, deje que se convoquen elecciones en España. Yo no quiero ser presidente del Gobierno de España. Lo que quiero es que me elijan los españoles en las urnas, no a través de ninguna moción, sino a través de las urnas", ha manifestado.

También lanza una advertencia al presidente Pedro Sánchez: "En las películas de mafiosos cae la banda entera cuando empiezan a delatarse entre ellos, que es lo está ocurriendo" tras las entrevistas de José Luis Ábalos y Koldo García, que ya están en prisión provisional.

Por ello, llama a manifestarse en Madrid este domingo a todos los que quieran terminar "con un Gobierno indecente" aunque voten a otros partidos y "sin más siglas que la limpieza ni más logo que la honradez"

Feijóo rechaza ir a Moncloa con una moción

El líder 'popular' descarta ser jefe del Ejecutivo a través de una moción de censura porque quiere ser elegido por los españoles en unas elecciones generales. "¿Hay algo más saludable que cuando todos los artífices del 'sanchismo' están en la cárcel podamos decidir qué quiere ser España?".

De ese modo, reta a Pedro Sánchez por no querer convocar nuevos comicios hasta 2027 y se pregunta si tiene "miedo" a "lo que la gente opine y vote en libertad". "No es posible tener a todo tu equipo en la cárcel y tú no tener ninguna responsabilidad", añade Núñez Feijóo.

