Este martes, el Consejo de Ministros aprobará un real decreto-ley para reconocer diez días laborables de permiso por el fallecimiento del cónyuge, pareja de hecho, padres o hijos, tal y como ha anunciado este lunes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El presidente del Gobierno ha explicado en redes que la norma también permitirá reducir o adaptar la jornada laboral a las personas que acompañen a un familiar que se encuentre en cuidados paliativos, con la finalidad de que puedan estar a su lado durante sus últimos días.

"Todos deberíamos poder parar cuando la vida se nos para", ha señalado el jefe del Ejecutivo, que define la iniciativa como un paso más para "reconocer y consolidar el derecho al duelo de los trabajadores y trabajadoras". Sánchez ha destacado que "nadie supera una pérdida en dos días ni en diez", por lo que ha defendido que la ampliación permitirá a los beneficiados "despedirse sin mirar el reloj".

Por otra parte, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha compartido en su perfil de 'BlueSky' que "nadie puede volver a trabajar a los dos días de enterrar a su madre e hijo" y que esta es una medida con la que se da "un paso importante para los trabajadores".

En una carta firmada por Sánchez y Díaz, el Gobierno subraya que hasta ahora la legislación española permitía que una persona que perdía a un ser querido un lunes tuviera que reincorporarse a su puesto de trabajo el jueves, con "el dolor intacto, con los trámites sin resolver y con una casa que ya no era la misma". "Eso termina hoy", recoge el texto, que defiende que nadie tendrá que elegir entre su trabajo y "sostener la mano de sus seres queridos".

Con esta medida, el Ejecutivo considera que se permitirá acercar a España a los estándares de protección de otros países europeos y dar más tiempo a quienes atraviesan una pérdida para afrontar el duelo. "Ninguna ley resuelve el dolor de una pérdida, pero con la norma que aprobamos hoy damos más tiempo a quien sufre para que pueda sanar", señala la carta.