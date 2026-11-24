Ceuta y Melilla

Con Ceuta y Melilla encabezando las propuestas del partido de Santiago Abascal, Vox promete entre las páginas de su programa “recuperar Ceuta para los ceutíes”. Con la expulsión, dicen, de todas las personas que entraron con carácter inmediato y posteriormente con la militarización de la frontera para prever cualquier intento futuro. Además, señalando directamente al presidente del Gobierno, el partido incluye como cuarto punto del programa “promover ante la Justicia el procesamiento a Pedro Sánchez y su gobierno por traición y delitos contra la seguridad del Estado”.

Inmigración y prioridad nacional

La política migratoria es uno de los asuntos en los que más insisten. Plantean prohibir las regularizaciones masivas, endurecer los requisitos de adquisición de la nacionalidad española y suprimir la institución de arraigo como forma de atajar la inmigración ilegal. Además, repatriar a los que permanezcan de forma ilegal, remigrar a quienes no contribuyan o vivan de ayudas, deportar a los que cometan delitos graves o impongan sus costumbres, y devolver a los menores extranjeros no acompañados con sus familias. Incluso proponen eliminar todas las subvenciones a las ONG que “colaboren con el efecto llamada”.

Inciden en la Prioridad Nacional con un “acceso preferente” de los españoles a la vivienda pública o las prestaciones y servicios sociales; también suprimiendo las ayudas a los inmigrantes ilegales. El IMV, plantean, atenderá únicamente a las necesidades de los españoles con menos recursos y se promoverá un plan de retorno de aquellos que tuvieron que abandonar España por falta de oportunidades y deseen volver.

Economía y vivienda

En materia de vivienda, también incluyen la prioridad nacional para acceder a casas protegidas o ayudas del alquiler. La intención, según el programa del partido, es “volver a ver las grúas en los cielos”. Para ello proponen una reforma de la Ley del Suelo, ampliar la inversión pública en vivienda por habitante o derogar la Ley de Vivienda.

Además, con un apartado dedicado a la economía, la industria y la energía, plantean una rebaja masiva de impuestos para amparar a los españoles de lo que definen como “el infierno fiscal y burocrático que impide la prosperidad de los españoles”. Entre las distintas medidas: una reforma del sistema de tributación sobre la renta o cuota de cero euros para los autónomos si los ingresos no llegan al SMI. En cuanto a las pensiones, aseguran “garantizar la sostenibilidad del sistema” con una economía más productiva e impulsando medidas de apoyo a las familias. Y una reindustrialización que definen como “radical” de la economía española, recuperando el plan nuclear de energía o bajando los impuestos de la energía eléctrica a familias, empresas e industrias.

Desregulación

Con la intención, aseguran, de “simplificar al mínimo la burocracia”, el partido de Santiago Abascal plantea una serie de medidas como el fin de la cita previa, con el derecho a ser atendido presencialmente o derogar tres normas por cada una que se apruebe. Además, el cambio de la actual norma en la que, si la administración no contesta en plazo, el ciudadano podrá seguir adelante con su proyecto.

Dedican también, otros puntos de su programa electoral, a la derogación de distintas normas. “Derogar las leyes que han criminalizado a los hombres y desprotegido a las mujeres”, apuntan refiriéndose a las leyes de género. En su lugar, plantean impulsar otras leyes. Además de “superar” – así lo definen – “las divisivas leyes ideológicas que enfrentan a los españoles como la de Memoria Democrática”.

Sector primario y mundo rural

Un “blindaje del sector primario frente a la Agenda 2030 y lucha contra la competencia desleal” encabeza las medidas para el sector primario. Comprometidos, dicen, a proteger a agricultores, ganaderos y pescadores, Vox plantea derogar cualquier norma que les perjudique. Además de aumentar la inversión en este aspecto y favorecer el relevo generacional mediante la formación.

Sanidad, familia y vida

En materia de sanidad, proponen una tarjeta sanitaria única en todo el territorio nacional con historia clínica compartida, con el fin de asegurar que el desconocimiento de las lenguas regionales, explican, no suponga ningún impedimento. También mejorar las conficiones de los profesionales sanitarios, reforzar la atención de las mujeres para los diagnósticos de enfermedades como el cáncer.

En canto a la familia, plantean aumentar los beneficios a las familias desde el primer hijo además de defender “el derecho a la vida desde su concepción hasta la muerte natural y el fin de la cultura de la muerte”. Así, proponen garantizar “la objeción de conciencia de los profesionales y potenciar los cuidados paliativos”.

Educación

La educación y la inmigración van de la mano en muchas de las medidas que sugieren. Por ejemplo, con el establecimiento de “un número máximo por aula de alumnos procedentes de otras culturas o con dominio insuficiente del español”. También prohibiendo el burka y el niqab en todos los espacios públicos, terminando con los menús halal en los comedores o eliminando de los programas la lengua árabe y la cultura marroquí.

Seguridad, defensa, justicia y corrupción

A través de quince medidas destinadas a la seguridad, el partido pone el foco en la defensa de las fronteras españolas. Con propuestas como el aumento de la inversión, la ampliación de la prisión permanente revisable o la “defensa de nuestra soberanía ante injerencias extranjeras”. El partido de Abascal propone además modificar la ley del Poder Judicial para que el CGPJ sea elegido mediante el voto personal de los propios magistrados. También, lo que ellos denominan como “liberar al Tribunal Constitucional de las manos de los políticos” y proteger jurídicamente los símbolos de la Nación.

Infraestructuras y transporte

Tomando como prioridad la seguridad ferroviaria, Vox plante una auditoria del estado de la red, además de un aumento de la inversión en infraestructura. Más allá de los trenes, proponen un Plan Nacional del Agua para conectar todas las cuencas o realizar obras contra inundaciones.