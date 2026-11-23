El desahucio de Mari Carmen y la posterior caída de los decretos de vivienda en el Congreso de los Diputados fue lo que impulsó al presidente del Gobierno y secretario general del PSOE a adelantar las elecciones. Fue la “ventana de oportunidad” a la que distintas voces socialistas llevaban meses apuntando.

Sánchez convocó las elecciones el pasado 5 de octubre y ya esa misma semana se puso el traje de candidato. Solo 5 días después protagonizó su primer mitin de precampaña, en Dos Hermanas, Sevilla, lugar considerado como un talismán, donde Sánchez inició el camino para retomar las riendas del partido en las primarias de 2017.

Desde entonces Sánchez ha compatibilizado su agenda como presidente con la de candidato. En el cuartel general de los socialistas diseñaron una campaña centrada en el amor, los besos, los bailes… Con el objetivo de humanizar al presidente y contraponer su modelo con el de la de la oposición. Arrancaron con fuerza, pero el accidente de Urda, que provocó tres días de luto oficial, hizo que su campaña sufriera un pequeño giro. Durante los primeros mítines posteriores al luto, el partido adaptó su estrategia, no solo en los discursos, muy centrados en las víctimas y familiares, sino también en la puesta en escena. Se abandonaron los bailes o la kiss cam inaugurada una semana antes. En privado voces socialistas reconocen que durante esos días sus sondeos internos les mostraron un “frenazo”. No esconden que a una parte de su electorado y de su militancia le “inundó un sentimiento de tristeza” pero, viéndolo con perspectiva, insisten en que ese frenazo se ha recuperado y en cuestión de días la tendencia volvió a ir en ascenso. Creen que entre los motivos está la adopción de medidas y responsabilidades, incluyendo la dimisión del exministro Óscar Puente al que siguen definiendo como un gran activo.

Una campaña viva y adaptada

La campaña no se ha rediseñado por completo, simplemente adaptado. Y como prueba el arranque de campaña en Sevilla. El lugar escogido no fue casualidad, los socialistas eligieron la capital andaluza porque jamás han perdido unas elecciones generales en esta provincia, algo que aspiran a mantener. Sánchez arrancó la campaña completamente entregado al partido y con un nuevo activo electoral: Begoña Gómez. Muy pocas personas en el equipo del presidente conocían la sorpresa, que Gómez no solo acudiría, sino que tomaría la palabra, para agradecer a los militantes “el cariño” que le han mostrado durante los últimos años que se ha visto envuelta en un proceso judicial, y para apelar al voto femenino.

En Ferraz tienen marcado como prioritarios varios territorios, algunos con el objetivo de mantenerlos y otros de recuperarlos. Y teniendo en cuenta estos datos se ha ido reorganizando la campaña, una campaña que han definido como “viva” por los cambios que han tenido que ir haciendo.

Sánchez: “Quedaos con dos cifras: 75 y 176”

Insisten en que sus sondeos internos les garantizan que pueden ser primera fuerza y que, si la movilización es histórica como parecen apuntar las encuestas externas e internas, incluso pueden reeditar el gobierno. El propio presidente del Gobierno y candidato del PSOE ha dado dos cifras: el 75% y el 176. Con un 75% de participación están convencidos de que podrán gobernar. 176 son los escaños que buscan, aunque en privado muchas voces socialistas reconocen que es una cifra muy poco probable.

Sánchez llega a este 29 de noviembre convencido de que puede volver a gobernar. No ha podido contar con dos grandes activos electorales como son Óscar Puente y Zapatero, según Ferraz porque ambos están convencidos de que era lo mejor para el partido, y ha decidido dejarse la piel y echarse la campaña a su espalda. De ahí que haya multiplicado su presencia en entrevistas, en podcast dirigidos a un público más joven y en mítines, a veces dos en el mismo día.

Sus primeros actos y medidas prometidas se han centrado en el electorado de izquierda, pero una vez amarrado, Ferraz ha ido modulando el discurso, hasta el punto de que por primera vez hemos visto al candidato socialista apelar de manera directa al votante “moderado y constitucionalista” y lo hizo tras ondear la bandera española en el mitin de Alcorcón donde avanzaron su programa electoral. Sánchez intenta así pelear hasta el último voto, no renuncia a su discurso de izquierda ni a las banderas defendidas durante los últimos años, pero a la vez va ha hecho pequeños guiños al votante del centro. El objetivo sigue siendo reeditar gobierno y los suyos ni si quiera se han planteado cuál será el escenario si eso no ocurre.