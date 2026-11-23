La ministra de Defensa y número dos de la candidatura del PSOE por Madrid, Margarita Robles, ha entrado en la campaña en redes sociales con un vídeo dirigido al electorado femenino.

En él reivindica los derechos de las mujeres y bromea sobre la entrevista de Pedro Sánchez en la revista Lecturas. "La verdad que está guapo, menudo pájaro", comenta al ver la publicación.

La expresión supone un guiño al término "pájara" que Sánchez utilizó para referirse a ella en una conversación privada con el exministro José Luis Ábalos en 2020.

En aquellos mensajes, el presidente aseguraba que Robles "dormía con el uniforme", después de que la titular de Defensa se desmarcara de la confrontación con la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

En el vídeo, difundido por la cuenta del PSOE de Madrid, Robles sostiene que el candidato socialista a la reelección "no conquista a las mujeres con las revistas del corazón", sino que les da derechos.

"En España todos los avances para las mujeres se han conseguido únicamente con los gobiernos socialistas. Vox y PP representan la involución, pero nosotras, las mujeres, les plantamos cara", afirma la ministra.

Robles advierte de que un próximo gobierno con presencia de la extrema derecha, como los que ya existen en otros países, "asusta". También vincula la igualdad con la seguridad al sostener que "defender los derechos de las mujeres es defender la paz".

El mensaje combina las referencias a la entrevista de Sánchez con una apelación a las votantes de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre.

Una llamada a defender la soberanía y la paz

La titular de Defensa también reclama proteger la soberanía española "frente a esos que se dicen patriotas" y que, según denuncia, "se quieren plegar siempre a los derechos de otras potencias".

Aunque no menciona a ningún dirigente en ese pasaje, el montaje incluye imágenes de Ayuso asegurando que en España se ve con admiración a Estados Unidos. También aparecen imágenes del líder de Vox, Santiago Abascal, con Donald Trump y Benjamin Netanyahu.