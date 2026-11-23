Las redes sociales llevan tiempo siendo un altavoz para que los políticos conecten con el electorado joven, y ahora, en plena campaña electoral, la cantidad de contenido explícito para redes que están compartiendo todos los partidos políticos para el 29N ha aumentado exponencialmente.

Este mismo lunes, Pedro Sánchez ha anunciado en X la última novedad de su programa electoral: un impuesto a las grandes fortunas. Hace años, era impensable que una medida así se anunciara de una manera que no fuese en un mítin de campaña o en una entrevista convencional. Ahora, el panorama ha cambiado y los esloganes se diseñan pensando en el algoritmo.

El Partido Popular ha exprimido al máximo esta herramienta para esta campaña a base de inteligencia artificial. De superhéroe, futbolista o cantante de reggaeton, hemos visto al candidato de los populares, Alberto Núñez Feijóo, en todos los registros imaginables.

Campaña de memes y día a día de los candidatos

El propio Feijóo, hasta ahora ajeno a las redes sociales, ha abrazado todos los memes que las redes han hecho de él. Los candidatos ya son plenamente conscientes de la importancia que tiene este canal para llegar al votante joven. Este domingo, un millón y medio de españoles votarán por primera vez y su decisión puede decantar el resultado.

Podemos, Frente Amplio y Vox también se han movido bastante en redes sociales. La formación morada fue de las primeras en usar sus canales virtuales y ahora Irene Montero, candidata de Podemos, ha llevado a cabo una estrategia muy centrada en sus potenciales votantes jóvenes.

Ya no es importante el programa de cada partido, ahora prima humanizar a los candidatos. Emilio Delgado, número uno de Frente Amplio en Madrid, ha publicado un vídeo donde alterna su trayectoria en la Asamblea de Madrid con su rutina de entrenamiento de boxeo.

Por su parte, Vox es otro de los partidos políticos que utiliza las redes para conectar con sus votantes jóvenes y cargar contra el PSOE y el Gobierno. Esta mañana han compartido en X un vídeo animado, titulado 'La rosa nostra', que recoge los casos de corrupción que afectan a Ferraz.