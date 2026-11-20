Elecciones generales
Carmen Morodo: "No sé si Sánchez habrá convencido a los indecisos, pero ha desconcertado a los suyos"
La subdirectora del diario La Razón ofrece su análisis sobre el debate cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo previo a las elecciones generales del 29 de noviembre.
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Como ocurre siempre tras un debate electoral, la gran pregunta es qué candidato ha estado más acertado y quién ha logrado afinar más en su mensaje y sus planteamientos. El debate cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo previo a las elecciones generales del 29 de noviembre celebrado este jueves en la Academia de la Televisión no ha sido una excepción y hay opiniones diversas sobre qué candidato ha ganado el debate.
Carmen Morodo, subdirectora del diario La Razón, ha participado en el programa especial de Antena 3, conducido por Vicente Vallés, tras el cara a cara entre los candidatos del PSOE y el PP a diez días de la celebración de las elecciones generales.
"A mí me parece que cada uno de ellos se ha dirigido a su bloque. No creo que se haya jugado con la centralidad o al menos yo no lo he percibido. Pedro Sánchez ha tenido un tono más moderado y en lo que más ha incidido es en las grandes pancartas que en estos momentos tiene la izquierda social, los recortes y el miedo al gobierno del PP y Vox", ha explicado Carmen Morodo.
La subdirectora del diario La Razón ha apuntado que en el lado del PP se respira "satisfacción y tranquilidad", mientras que en el lado socialista hay "desconcierto sobre lo que estaba haciendo Sánchez".
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"Hay bastante coincidencia en que en el lado del Partido Popular una satisfacción y una tranquilidad porque había miedo por cómo iba a pasar la prueba; y en el lado del Partido Socialista, el desconcierto sobre lo que estaba haciendo Sánchez. No sé si habrá convencido a los indecisos, pero lo que he constatado es que ha desconcertado a los suyos", ha indicado Carmen Morodo.
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