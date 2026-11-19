Los casos de corrupción que han marcado la segunda legislatura de Pedro Sánchez han centrado el bloque de 16 minutos destinado a la lucha contra la corrupción y regeneración democrática en el debate cara a cara entre el candidato del PSOE y Alberto Núñez Feijóo, candidato del PP a la presidencia del Gobierno en las próximas elecciones generales del 29 de noviembre.

Alberto Núñez Feijóo ha arrancado recordando a Sánchez los casos de corrupción en estos últimos tres años y ha asegurado que "su gobierno ha hecho todo tipo de guarradas, ha sido un bochorno"

"Su Gobierno ha hecho todo tipo de guarradas, ha sido un bochorno. A mí me daría vergüenza si fuera usted. Ha conocido a todos los corruptos, los ha colocado. Montaban ustedes orgías en la pandemia. ¿Prostitutas con dinero público? Eso no lo ha hecho ningún gobierno democrático. Prometieron un gobierno limpio y están acusados de organización criminal", le ha interpelado Feijóo a Sánchez.

Por su parte, el candidato del PSOE a la presidencia del Gobierno ha pedido perdón "por los casos de corrupción que haya podido sufrir", pero ha asegurado que "han actuado con total contundencia" y que no acepta lecciones del "partido más corrupto del sistema político español, que es el Partido Popular".

"Quiero empezar pidiendo perdón por los casos de corrupción que haya podido sufrir. Tantoo mi organización, como mi gobierno y yo mismo somos gente limpia e íntegra, que cuando hemos sufrido casos de corrupción hemos actuado con total contundencia y expulsado a esas personas y colaborado con la Justicia. El mío es uno de los gobiernos más limpios de la historia dela democracia. Y no voy a aceptar lecciones del partido más corrupto del sistema político español, que es el Partido Popular", ha señalado Pedro Sánchez.

Cruce de acusaciones en relación con los casos de corrupción

Feijóo ha recalcado que solo 18 días después de llegar a Moncloa con una moción de censura el Ministerio de Transportes hizo un contrato que está investigándose.

"Se corrompían hasta en la pandemia. Montaban ustedes orgías en la pandemia y vendían o compraban las mascarillas con comisiones", ha afirmado Feijóo, para añadir que "incluso hasta los jubilados en su partido "son presuntos corruptos", en alusión al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

Pedro Sánchez ha resaltado que "la sede central del Partido Popular se financió con dinero en B" y ha añadido que "los presidentes Mariano Rajoy y José María Aznar acumularon 15 ministros o imputados o condenados".

"Señor Feijóo usted llegó a liderar el PP tras derrocar al señor Casado por denunciar un supuesto caso de corrupción de la señora Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid. Y con usted al frente del PP acumulan 30 causas abiertas, 150 cargos vinculados con casos de corrupción, casos ante los cuales usted no ha dicho ni hecho absolutamente nada", ha indicado el candidato del PSOE.

Medidas contra la corrupción

Pedro Sánchez se ha comprometido a aprobar nuevas medidas anticorrupción y a favor de la regeneración democrática y a transparencia si vuelve a gobernar, como "La Ley de Grupos de Interés" y ha reprochado que el PP votara en contra esta legislatura. Feijóo ha replicado que lo hicieron "por insuficiente".

Por su parte, Alberto Núñez Feijóo ha garantizado que, si lograr ser presidente de España, no va a aguantar "más podredumbre" y lo va a "limpiar todo" y en concreto ha prometido "endurecer las penas por malversación" y ha asegurado que no va a conceder ningún indulto a condenados por corrupción.