El candidato del Partido Socialista, Pedro Sánchez, ha terminado su intervención en el cara a cara con Alberto Núñez Feijóo con un mensaje dirigido a los ciudadanos, en el que destacó la importancia de acudir a las urnas el próximo 29 de noviembre.

Durante su discurso, Sánchez afirmó que sus adversarios "tienen el control de la mayoría de los medios de comunicación" y cuentan con "el apoyo del hombre más poderoso del mundo y de su cohorte de tecnoligarcas". Frente a ello, defendió que "en democracia el poder lo tienes tú, está en tu mano". Además, puso en valor la evolución de España, describiéndola como "una España que es ejemplo de dignidad en el mundo" y que "no se doblega ante los intereses de nadie, por muy poderosos que estos sean".

Para cerrar, Sánchez recordó la frase "Quien pueda hacer, que haga" y lanzó su propio mensaje: "Quien pueda votar, que vote". Finalmente, pidió a los ciudadanos que acudieran a las urnas: "Vota con toda tu alma, vota con toda tu fuerza al Partido Socialista".

Lee aquí el minuto de oro completo

"Tienen el control de la mayoría de los medios de comunicación, tienen también el apoyo del hombre más poderoso del mundo y de su cohorte de tecnoligarcas. Pero se equivocan, porque en democracia el poder lo tienes tú, está en tu mano. Y ellos lo saben y les molesta. Por eso te temen y por eso quieren que el próximo 29 de noviembre no vayas a votar. Pero no les hagas ni caso. Usa ese poder. Ve a votar el próximo 29 de noviembre, porque la fuerza de la gente ha forjado la España que somos hoy, una España que es ejemplo de dignidad en el mundo, una España que es la que más avanza de toda Europa, una España que no se doblega ante los intereses de nadie, por muy poderosos que estos sean. Ahora ha llegado el momento de perseverar en ese avance. Dijeron: "Quien pueda hacer, que haga". Yo lo que te pido es: quien pueda votar, que vote. Vota con toda tu alma, vota con toda tu fuerza al Partido Socialista".