La crisis migratoria originada por la entrada masiva de miles de inmigrantes el pasado verano en Ceuta y las guerras en Irán y Gaza han centrado el bloque de migración y política exterior en el debate cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, organizado por la Academia de la Televisión y previo a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

"España, durante toda esta etapa oscura de la internacional ultraderechista que ha monopolizado la mayoría de los principales Gobiernos del mundo, ha sido un faro. Un ejemplo de coherencia, de consistencia y en defensa del multilateralismo y en defensa de la paz", ha señalado Pedro Sánchez al abrir el bloque sobre inmigración y política exterior.

"¿Qué bueno han traído los líderes de la internacional ultraderechista al mundo?"

El presidente del Gobierno ha recordado la posición de España en la defensa en el "no a la guerra en Ucrania, también en Irán" y en la denuncia del genocidio perpetrado por Netanyahu en Gaza. "¿Qué bueno han traído los líderes de la internacional ultraderechista al mundo? ¿Ha traído algo bueno Trumpa Edtyados Unidos? ¿Milei a Argentina? ¿Bolsonaro cuando gobernó Brasil", ha preguntado Pedro Sánchez en su primera intervención en el último bloque del debate

Alberto Núñez Feijóo le ha recordado a Sánchez de hablar de todo "menos de España". "Echo de menos que diga que usted no depende de Rabat. El primer problema de la política exterior española ha sido se relación con Marruecos y la invasión por primera vez en nuestra historia de territorio español por 100.000 personas", ha señalado Feijóo sobre la crisis migratoria en Ceuta del pasado verano.

"¿Qué le debe usted a Marruecos, señor Sánchez?"

"El fracaso de su política exterior es histórica. Usted ocultó durante meses que buques de la Armada marroquí estaba escoltando a los invasores de nuestro país. Los ceutíes siguen encerrados en sus casas, sigue habiendo 15.000 invasores en Ceuta, 140 muertos... Habla usted de humanidad, hombre, no. ¿Dónde está el plan de seguridad que anunció usted en 2021? ¿Qué le debe usted a Marruecos, señor Sánchez?", la ha respondido el candidato del Partido Popular.

Pedro Sánchez le ha recordado a Feijóo que hay que "articular políticas de buena vecindad con nuestro vecinos" y que él, como presidente del Gobierno, debe actuar en función de datos. "Usted y su número 2 avalaron la intervención de Trump y Netanyahu en Irán. Visto el desastre que ha representado esa guerra de Irán, como representó hace 20 años la guerra de Irak, ¿usted se arrepiente de ese apoyo?", la ha cuestionado el candidato del PSOE a Alberto Núñez Feijóo.