Análisis cara a cara
Pilar Velasco: "He visto al Pedro Sánchez de 2023 pero con más dificultades para el día después"
La periodista ha señalado que Pedro Sánchez "ha dado medidas inconexas que no conectan bien con la gente" y no le ha sacado el rédito suficiente a las políticas sociales.
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Tras el cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, llega el momento del análisis. En el programa especial de Antena 3 Noticias, la periodista Pilar Velasco ha señalado que "si al PSOE se le dan mejor las campañas, a Feijóo se le dan mejor los debates".
"La estrategia de Pedro Sánchez ha sido clara: no confrontar con Feijóo y mantener un tono bajo para que no le sacara de sus casillas. Ha sido superior Feijóo porque Pedro Sánchez, en la defensa de sus ocho años de gobierno, tenía una agenda que defender, pero ha dado medidas inconexas que no conectan bien con la gente, como el cambio climático o las consecuencias de políticas exteriores. No ha hablado de su agenda de gobierno, ni siquiera en políticas sociales como la eutanasia y el derecho al aborto. No le ha sacado el redito suficiente".
No obstante, cree que ha salido mejor de lo que esperaba de la parte de corrupción, "pero en el cómputo del debate no le he visto con capacidad de ganarlo".
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Ante la pregunta de Vicente Vallés de si le ha parecido una reedición del debate de 2023, Velasco ha apuntado: "He visto al Sánchez de 2023 pero con más dificultades para el día después (...). Hoy veremos verificaciones sobre datos incorrectos de Feijóo pero va a costar mucho que la culpa de la no superioridad de Sánchez sea por los datos".
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