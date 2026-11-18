Pedro Sánchez
Pedro Sánchez: "Voy a poder formar gobierno con una mayoría progresista más amplia"
Susanna Griso entrevista al presidente del Gobierno en Espejo Público. "Es la sexta vez que me presento a unas elecciones, no había visto jamás esta movilización", afirma Pedro Sánchez.
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Pedro Sánchez ha acudido a Espejo Público para ser entrevistado por Susanna Griso a solo once días de la celebración de elecciones generales el próximo 29 de noviembre.
El presidente del Gobierno ha abordado temas relacionados con el problema de la vivienda, los casos de corrupción que salpican al PSOE, el accidente ferroviario de Urda o la ausencia de presupuestos, entre otros.
"Voy a poder formar gobierno"
"Voy a poder formar gobierno con una mayoría progresista más amplia. Nosotros vamos a por 176 escaños progresistas, creo que España ha avanzado mucho durante estos últimos 4 años, y aspiramos a 4 años más de avances. Avanzar no es viajar al pasado, que es lo que proponen Feijóo y Abascal, sino un avance constante en derechos y libertades y en una situación económica que en un contexto geopolítico como el que estamos teniendo es indudablemente positiva para España. Me han dado por jubilado muchos años y aquí sigo cotizando a la seguridad social", asegura el presidente del Gobierno.
"Durante mis mandatos se ha construido casi un millón de viviendas"
"Si tenemos esa mayoría progresista podremos llegar antes y más lejos en materia de vivienda. Necesitamos dos cosas: construir y regular", dice Sánchez, que acusa a PP y Vox de actuar "como el perro del Hortelano": "Ni regulan, ni dejan regular"
"Durante mis mandatos se ha construido casi un millón de viviendas, de las cuales el 22% es vivienda protegida. No es solo el cuánto se construye, sino también para quién se construye".
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