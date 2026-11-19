Cara a cara
Pedro Sánchez, a Alberto Núñez Feijóo: "Mucho trabajo le va a dar a los verificadores esta noche"
El bloque de la vivienda ha desencadenado el primer rifirrafe entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo.
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Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo se han enzarzado a lo largo del bloque de la vivienda. En varios momentos, mientras el candidato del PSOE enumeraba cifras y el del PP le rebatía, Pedro Sánchez le pedía a Feijóo que le dejara explicarse. "Esto es una conversación", decía Núñez Feijóo.
"Vamos a construir vivienda pero no para especular, sino para bajar los precios", decía Feijóo, a lo que Sánchez contestaba: "Estoy medio-medio de acuerdo con usted". Rápidamente Feijóo le replicó: "¿Y si está de acuerdo por que no lo ha hecho en 8 años?".
El candidato del PSOE defendía que su gobierno ha construido en 8 años un millón de viviendas y el 13% son protegidas, pero Feijóo expresaba su incredulidad con esa cifra: "De verdad, señor Sánchez, ¿tampoco el Banco de España dice la verdad?¿De verdad no se han creado más hogares que nuevas viviendas? Le pregunto porque usted es el presidente del Gobierno, debería saber algo de esto".
Sobre la cifra de que se han rehabilitado medio millón de viviendas, Feijóo le ha preguntado: "¿Eso usted o las comunidades autónomas?" Sánchez ha explicado que 6 de cada 10 euros de los planes regionales de las CCAA provienen de la Administración General del Estado.
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"Me dice cada cosa que parece que usted ha estado en el Gobierno de oyente, señor Sánchez. Los planes de vivienda desde hace 20 años son entre las comunidades autónomas. Usted ha dejado de ejecutar el 50% del presupuesto de vivienda". Aquí, Sánchez ha contestado: "Mucho trabajo le va a dar a los verificadores.
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