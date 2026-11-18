Alberto Núñez Feijóo, candidato del Partido Popular a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, ha asegurado no creer ninguna de las explicaciones que ha dado Pedro Sánchez en una entrevista en Espejo Púbico en torno a los casos de corrupción que le han rodeado en estos últimos cuatro años de legislatura.

"No me creo que el señor Sánchez no sepa nada de Ábalos, no sepa nada de Leire, de las cloacas, que no sepa nada de Santos Cerdán, que no sepa nada de la actividad que tenía Zapatero en Venezuela", ha afirmado Feijóo en una entrevista en el pódcast 'El sentido de la birra'.

Alberto Núñez Feijóo ha recordado que Sánchez dijo que "no conocía" al que era el "chófer" en las primarias del PSOE. "Pues resulta que se reunió con él en el año 23 para valorar si Ábalos volvía o no a la lista. Que al final volvió, después de haberle cesado en el año 21 como ministro, lo volvió a meter en la lista por Valencia", ha señalado el candidato del PP a las elecciones generales del 29N.

Sánchez, en Espejo Público: "No nos hemos financiado irregularmente, es transparente"

El presidente del Gobierno ha sido entrevistado este miércoles por Susanna Griso en Antena 3 y ha negado que el PSOE se haya financiado de forma irregular.

"Absoluta tranquilidad desde el plano de la financiación de mi partido. No nos hemos financiado irregularmente, es transparente. De hecho, la UCO ha ido al tribunal de cuentas a ver donaciones, una información que traslada el partido como corresponde a todas las organizaciones", ha indicado Pedro Sánchez en Espejo Público.

Respetemos la presunción de inocencia. Estamos hablando de cantidades nimias, venimos de una etapa en la que al tesorero del PP se le pillaron 40 millones de euros en cuentas en Suiza. Yo le digo: absoluta tranquilidad, transparencia y colaboración con la justicia en materia de financiación del PSOE", ha indicado el líder socialista.

El propio Sánchez si ha admitido su responsabilidad política por los nombramientos realizados durante su mandato, pero ha aclarado que "hay casos reales (de corrupción) y otros ficticios".

"He sufrido casos de corrupción, desgraciadamente. Soy responsable político de todas las decisiones y de todos los nombramientos que hago como presidente del Gobierno. Si usted compara mi etapa de Gobierno con etapas previas, la corrupción ha estado presente en el caso por ejemplo de Ábalos... pero estamos hablando de un único ministro de una miríada de ministros. Hay casos de corrupción que son reales y otros que son ficticios como el de mi mujer, mi hermano y el fiscal general", ha explicado Sánchez.

Feijóo: "Yo no voy a pactar con nadie que me exija excarcelar a etarras"

Por otro lado, Alberto Núñez Feijóo ha prometido este miércoles que no va a ser presidente del Gobierno a cualquier precio y ha asegurado que Vox no le ha planteado hasta ahora ninguna línea "incruzable".

"Yo no voy a pactar con nadie que me exija excarcelar a etarras con condenas por asesinatos de 100 años o 120 años y que les ponga en la calle haciendo una interpretación torticera de la legislación", ha señalado Feijóo en una entrevista en el pódcast 'El Sentido de la birra'.

"No quiero ser presidente, en el caso de ganar las elecciones y poder sumar con Vox, a cualquier precio", ha recalcado el candidato del PP, que ha incidido en que no tiene ninguna duda del "origen democrático" de Abascal.

En su opinión, el retroceso es "quedarse con 131 diputados, con tu hermano condenado, tu mujer pendiente de juicio y tus dos manos derechas, uno en la cárcel, otro pendiente de juicio", en alusión a Cerdán y Ábalos.

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