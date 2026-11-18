LA OPINIÓN
Vicente Vallés, sobre la entrevista a Pedro Sánchez en Espejo Público: "Ha dado carpetazo a los casos de corrupción en su gobierno y su partido"
El director y presentador de Noticias 2 analiza las respuestas de Pedro Sánchez a Susanna Griso en su entrevista en Espejo Público. "Considera Sánchez que ya ha asumido la responsabilidad política. Punto y final", señala Vicente Vallés.
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Unas horas antes del debate cara a cara y cuando solo faltaban 11 días para las elecciones, Pedro Sánchez ha estado en el programa Espejo Público, de Antena 3. El líder socialista se ha ofrecido a responder a las preguntas de Susanna Griso.
Y ha ocurrido lo que suele ocurrir en las entrevistas a cualquier dirigente político, aunque no con todos por igual: que sí ha respondido a algunas preguntas, y otras las ha contestado sin responder en realidad a lo que se le preguntaba. Nadie se puede sorprender por eso.
Sí es políticamente muy significativo que en una de las preguntas se le han recordado los casos de corrupción que han afectado a su gobierno y a su partido, que no son pocos ni poco importantes. Y lo destacable es cómo Pedro Sánchez ha dado carpetazo a esos casos de corrupción.
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Considera Sánchez que ya ha asumido la responsabilidad política. Punto y final. Pedro Sánchez considera que algunos de esos casos de corrupción son ficticios. Insinúa por tanto que los jueces del Tribunal Supremo que han condenado al ex fiscal general del Estado; los de la Audiencia Provincial de Badajoz que han condenado a su hermano; y los del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que han llevado a juicio a su esposa... considera que todos esos jueces han creado causas ficticias. Esta doctrina se someterá a examen el 29 de noviembre.
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