Pedro Sánchez ha acudido este miércoles a Espejo Público para una entrevista con Susanna Griso y lo ha hecho en un tono mucho más comedido que en otras ocasiones. Según el análisis del experto en comunicación no verbal José Luis Martín Ovejero, el presidente del Gobierno ha transmitido "una imagen de mucho control y de mucha calma".

El experto se ha fijado primero en las manos del presidente: "Las manos, estos son momentos de seguridad de control". También ha destacado la importancia de su voz, señalando que "lo más importante" ha sido que "no había picos"

Para Martín Ovejero, incluso ante las preguntas más incisivas, Sánchez ha mantenido una actitud serena y sin señales aparentes de nerviosismo. Cuando Susanna Griso le ha preguntado si es difícil entender que cambiara el funeral de las víctimas por un podcast, Sánchez ha contestado: "No, no ha sido así". Ante esa respuesta, el experto ha asegurado que "no hay componente emocional en lo que él dice".

El cuerpo y la boca

En otro momento, cuando el jefe del Ejecutivo ha dicho "Quédate tranquila, Susana, que este Gobierno", el experto ha observado que "baja el volumen de voz". A su juicio, el presidente "no se le ve alterado ni nervioso en ningún momento". Aunque ha señalado algunas excepciones, ya que al hablar de Marruecos, ha pedido centrarse en la boca de Sánchez explicando que "el cerebro corta la salivación en momentos de estrés".

Cuando la entrevista ha abordado las inversiones en ferrocarril, Martín Ovejero ha indicado que "prácticamente su cuerpo no se mueve" y, para él, esto revela que "su cerebro está tan concentrado" en la respuesta.

Las risas

Sánchez se ha reído en varias ocasiones durante la entrevista. El experto considera que la risa es "una manera de transmitir calma" y que el presidente "las utiliza como un escudo".

En sus referencias al PP por el "me gusta la fruta" y al lapsus de Alberto Núñez Feijóo con la palabra "anatomía", Sánchez ha justificado sus bromas: "Si no sabe decir anatomía, permítame que me ría". Para Martín Ovejero con ello busca "intentar infravalorar" al líder de la oposición y candidato popular a la presidencia del Gobierno.

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