La entrevista de Pedro Sánchez a la revista Lecturas, en la que habla de su relación con Begoña Gómez y en la que admite que no podría vivir sin ella ha sido aplaudida desde las filas del PSOE porque consideran que "humaniza a la política" y va "contra del hijoputismo" de Vox y el PP. El vicepresidente primero del Congreso y cabeza de lista del PSOE por Sevilla, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, sostiene que este tipo de formatos humanizan al candidato socialista y lo acercan a los ciudadanos.

"Creo que es algo positivo en el sentido de que nosotros tratamos de ser lo más transparentes posibles y también humaniza. Es un perfil que humaniza a la política y, por tanto, a mí me parece positivo porque a los que nos dedicamos a la política nos acerca a los ciudadanos. Y lo hacemos como cualquier otra familia normal y corriente", ha indicado Alfonso Rodríguez Gómez de Celis.

"Creo que es algo positivo que se traslade esa humanización de la política. ¿Por qué digo que es positivo? Yo creo que de alguna manera hemos estado en los últimos años por parte de Vox y el PP en el hijoputismo. ¿Qué significa el hijoputismo? Significa el estar trasladando odio permanentemente, estar intentando dividir a la sociedad e intentando envenenar socialmente a los españoles. Toda acción que vaya en contra del hijoputismo es muy favorecedor a la hora de votar el próximo 29 de noviembre", añade el vicepresidente primero del Congreso.

De Celis carga contra Ayuso: "Ha pasado de ser la chulapa de ayer a la avestruz de hoy"

Gómez de Celis se ha referido a los insultos que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, lanzó este martes contra los antiguos gobiernos socialistas de la Junta de Andalucía, a los que definió como una "red de gente garrapatera que vivía del dinero de todos".

A este respecto, el dirigente socialista ha subrayado que los andaluces están "hartos, cansados y hastiados" del "permanente insulto" que practica Ayuso contra los andaluces.

"Ha pasado de ser la chulapa de ayer a la avestruz de hoy: primero insulta a los andaluces y después trata de recoger velas. Tiran la piedra y esconden la mano pero siempre queda el insulto permanente a los andaluces", ha subrayado Alfonso Rodríguez Gómez de Celis.

El vicepresidente primero del Congreso sostiene que detrás de estas descalificaciones de Ayuso lo que se esconden son sus "deficiencias", su "aticazo" o su financiación de la sanidad privada en Madrid. "Intenta esconder su motosierra", ha opinado Gómez de Celis.

Gómez de Celis ha pedido al PP andaluz y, en concreto, a su presidente, Juanma Moreno, que explique cuál es su posición sobre los constantes insultos de Ayuso. "¿Va a defender a los andaluces o va a defender a la señora Ayuso? ¿Va a decir al que está en contra de todos los insultos que nos hacen a los andaluces o va a seguir arrodillado, subyugado y con pleitesía ante la señora Ayuso?", ha concluido el vicepresidente primero del Congreso.

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