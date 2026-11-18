El próximo domingo 29 de noviembre los españoles serán llamados a las urnas en las elecciones generales más de tres años después de las últimas, que ya datan del 23 julio de 2023 ¿En qué colegio me corresponde votar y dónde puedo comprobarlo?

¿Cómo saber en qué colegio me toca votar?

En el caso de que un ciudadano con derecho a voto decida votar de forma presencial el 29 de noviembre tendrá que saber exactamente en qué colegio le corresponde votar, algo que se puede comprobar a través de internet.

Primero de todo, el pasado lunes 2 de noviembre el Instituto Nacional de Estadística (INE) comenzó el periodo de envío de las tarjetas censales para las elecciones generales del 29 de noviembre.

Utilizar el servicio de consulta de mesas y locales del INE

Los que ya han ejercido el derecho a voto anteriormente y no han cambiado su lugar de residencia ya sabrán dónde les corresponde votar, pero en el caso de un ciudadano que vote por primera vez la forma de saber dónde le toca hacerlo es utilizar el servicio de consulta de mesas y locales electorales del INE.

En primer lugar se debe acceder al formulario e introducir los datos solicitados, siendo tres los campos obligatorios: provincia, municipio y la inicial del primer apellido. También se puede añadir información como el nombre de la calle, el número del inmueble, el código postal o el distrito para afinar los motores de búsqueda.

Imagen de la web del INE con la información correspondiente al censo electoral | INE

Otras formas

Aun así, la Oficina del Censo Electoral enviará una tarjeta censal a los electores residentes en España con la información necesaria para acudir a votar. Además, una forma incluso más rápida que buscar los datos en el INE es comprobar el censo electoral mediante el sistema Cl@ve.

También hay que tener en cuenta que, a pesar de que la mayoría ya sepa donde tiene que acudir a depositar su papeleta en las elecciones generales del 29 de noviembre, el INE señala que la relación definitiva de mesas y locales electorales se difundirá a partir del 19 de noviembre.