El PSOE ha entregado "un 'pendrive' y tres cajas" al juez que investiga el 'caso Leire Díez' para añadirlo a una pieza "con acceso reservado únicamente al Ministerio Fiscal en tanto no se finalice su análisis".

En esa documentación se incluye la relación de abogados contratados por el PSOE entre 2021 y 2025 y facturas de los encargos. A través de un escrito, los socialistas responden al requerimiento reiterado del magistrado instructor "en aras a la absoluta colaboración con la justicia y el esclarecimiento de los hechos".

El PSOE informa de que se ha aportado un 'Excel' de los profesionales y despachos contratados en esa época "por los distintos órganos del partido, que recoge, para cada encargo, el territorio o federación contratante, el despacho o profesional, documentos aportados, la cuantía y una descripción genérica de la categoría del servicio prestado".

En este listado no están incluidos los servicios correspondientes a los abogados Ismael Oliver y Jacobo Teijelo, investigados en la causa, dado que "ya constan en las actuaciones". El partido incide en que la información que se está aportando "no es inocua, especialmente a través de información contenida en las facturas" al contener "datos identificativos y económicos que integran el contenido esencial de la intimidad personal", por lo que reclama que "se le dispense un tratamiento reservado".

"Especialmente, por el momento en el que nos encontramos, ya que el partido se encuentra inmerso en un proceso electoral, en el que la difusión fragmentada o descontextualizada de esta información puede causar un perjuicio que una rectificación posterior no repara", añade.