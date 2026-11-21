Después de unos días de descanso, la llegada de cayucos vuelve al muelle de La Restinga. La Salvamar Navia sale en busca de una embarcación y la traslada hasta el puerto. A bordo viajan 67 personas, entre ellas cinco mujeres y cuatro menores. Los sanitarios que esperan a pie de muelle tienen que intervenir con los ocupantes que llegan en peor estado. "Traigan una camilla", se escucha decir a un miembro de Cruz Roja.

El patrón de la Salvamar coge a un niño en brazos y se lo entrega a uno de los efectivos sanitarios. "Esta persona viene toda empapada, no puede caminar", comenta uno de los policías que se encuentra a pie de muelle.

Los 67 ocupantes son trasladados al Centro de Atención Temporal (CATE) de San Andrés, que permanecía vacío hasta hoy, después de que no llegaran cayucos desde el lunes 16 de noviembre y se hubieran realizado numerosos traslados a otras islas.

Los vecinos exigen que cese la llegada de cayucos

Mientras tanto, los habitantes de El Hierro continúan preocupados por esta situación, pese a que la llegada de embarcaciones se ha reducido en los últimos días. Por ello, han convocado una concentración frente a la Dirección Insular de la Administración del Estado, en Valverde.

"El Hierro merece ser escuchado", gritan los vecinos, que exigen que se frene la llegada de migrantes y rechazan que La Restinga se convierta en un punto fijo de recepción.

Temen que los servicios de la isla vuelvan a colapsarse si se produce otra llegada masiva como la del pasado fin de semana, cuando cerca de 3.000 migrantes alcanzaron sus costas.

"Seis policías de la Científica para 5.000 inmigrantes"

El temor a que se repitan escenas como las del pasado fin de semana, con cerca de 2.000 personas en el CATE, también preocupa a los efectivos policiales.

Miguel Expósito, de Alternativa Sindical de Policía (ASP), denuncia la falta de recursos y asegura que hay jornadas en las que "seis compañeros de la Policía Científica" tienen que atender a "5.000 migrantes". A su juicio, faltan medios e infraestructuras y las autoridades están "parcheando la situación".

Su compañero Bristol Iván insiste en que reivindican mejores condiciones laborales y horarios ajustados a la normativa. Los agentes tienen dos días libres, pero, según denuncia, "es como si estuvieran secuestrados", ya que no pueden salir de la isla.

También cuestionan que no se les equiparen las condiciones con las de sus compañeros destinados en Ceuta. "Allí pagan las dietas a 100 euros y aquí apenas superamos los 78 euros", lamentan.

Además, reclaman que se les reconozca como profesión de riesgo, al considerar que atienden a personas que llegan en pateras sin haber pasado controles sanitarios.

Vecinos, policías y efectivos de emergencias coinciden en que los recursos han comenzado a llegar demasiado tarde.

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