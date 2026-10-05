Antena 3 Noticias
Última hora
España
Madrid
Barcelona

Voto por correo

Ayuso y Abascal piden evitar el voto por correo en las elecciones del 29 de noviembre

La presidenta madrileña augura una campaña "sucia y desmedida" de Sánchez, mientras el líder de Vox reclama acudir presencialmente a las urnas y pide no confiarse por las encuestas.

Isabel Díaz Ayuso

Ayuso y Abascal piden votar de manera presencial | Europa Press

Publicidad

Celia de Santiago
Celia de Santiago
Publicado:

Isabel Díaz Ayuso y Santiago Abascal han coincidido este lunes en pedir a los ciudadanos que prioricen el voto presencial en las elecciones generales convocadas para el próximo 29 de noviembre. Ambos han lanzado este mensaje después de que Pedro Sánchez anunciara el adelanto electoral, aunque cada uno ha expuesto diferentes argumentos.

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha sido especialmente contundente durante su intervención. Ayuso ha pedido a los electores que "ni se le ocurra votar por correo" y ha pronosticado que la campaña de Sánchez será "la más sucia y desmedida". Según la dirigente popular, el presidente del Gobierno "va a ir con todo" y "buscará nuevos señuelos, con trampas, a ver lo que se le ocurre".

Ayuso anticipa una campaña marcada por la tensión

Ayuso ha situado las próximas elecciones como una nueva confrontación entre "comunismo o libertad" y ha cargado contra la estrategia electoral que, a su juicio, seguirá Sánchez.

La presidenta madrileña ha definido al jefe del Ejecutivo como "un maestro de la utilización obscena" de las elecciones y ha asegurado que durante la campaña "nos va a contar los mismos rollos de siempre, tensionando las calles". "Lo único que sabe hacer es propaganda", ha añadido. También ha acusado al PSOE de intentar influir electoralmente mediante "las regularizaciones masivas y la ley de nietos".

Abascal pide votar presencialmente y no confiar en las encuestas

Un mensaje similar ha lanzado Santiago Abascal durante una entrevista en el programa Espejo Público en Antena 3. El líder de Vox ha celebrado la convocatoria electoral: "Me alegro profundamente, porque hace mucho tiempo que las reclamamos y sobre todo la reclaman los españoles".

Abascal, sin embargo, ha advertido de que las elecciones serán "muy inciertas" pese a los resultados que reflejan los sondeos. Por ello, ha pedido a sus votantes que acudan a las urnas y, siempre que sea posible, opten por hacerlo presencialmente.

De cara a la campaña, ha defendido "la prioridad nacional, la desregulación y la remigración" como algunos de los principales ejes de Vox. Sobre esta última propuesta, sostiene que tiene "consecuencias en el bolsillo, la seguridad, la vivienda y los servicios públicos como la sanidad".

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

Javier Martín Merchán, politólogo: "Pedro Sánchez intuye que ahora o nunca"

Javier Martín Merchán

Publicidad

España

Isabel Díaz Ayuso

Ayuso y Abascal piden evitar el voto por correo en las elecciones del 29 de noviembre

Pedro Sánchez convoca elecciones generales para el 29 de noviembre

Última hora de las elecciones generales 2026 en directo: Urtasun confirma que el Gobierno aprobará este martes los decretos de vivienda con algunas "variaciones"

Sánchez en el Congreso de los Diputados

La Diputación Permanente, la única opción de Sánchez para aprobar uno de los decretos de vivienda tumbados en el Congreso

Ministros y partidos de Sumar tendrán otra cumbre este lunes sobre el momento político y su nuevo proyecto Frente Amplio
ELECCIONES

Frente Amplio respalda las elecciones del 29 de noviembre y promete una nueva mayoría para resolver la crisis de vivienda

Acampada en la Puerta del Sol
Madrid

La Justicia rechaza forzar el desalojo de la Puerta del Sol

Feijoo
PARTIDO POPULAR

Alberto Núñez Feijóo, tras la convocatoria de elecciones generales: "Por fin España dirá lo que piensa y puede irse quien nunca debió llegar tan lejos"

Estas han sido las palabras del líder del Partido Popular tras la disolución de las Cortes y el anuncio de Sánchez, que ha convocado elecciones generales anticipadas para el próximo 29 de noviembre. Una comparecencia en la que el líder de la oposición no ha dejado de cargar contra el Gobierno.

Asentamiento de inmigrantes en la playa del Trampolín
Crisis Ceuta

La Policía vuelve a la playa del Trampolín de Ceuta para seguir con el desalojo en la zona

Continúa el despliegue de Fuerzas de Seguridad para filiar a los migrantes que permanecían en los campamentos de la playa del Trampolín. Ayer retornaron a Marruecos unos 600.

Javier Martín Merchán

Javier Martín Merchán, politólogo: "Pedro Sánchez intuye que ahora o nunca"

VIDEO: Así ha sido el anuncio de Pedro Sánchez de la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones generales para el 29 de noviembre: "Ha llegado el momento de que los españoles y españolas decidáis"

VÍDEO | Así ha sido el anuncio de Pedro Sánchez en el que ha convocado elecciones generales: "Ha llegado el momento de que los españoles y españolas decidáis"

Sánchez en el Congreso

El fin de semana de reflexión de Pedro Sánchez acaba con un adelanto electoral para el 29 de noviembre

Publicidad