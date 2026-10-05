Ayuso y Abascal piden evitar el voto por correo en las elecciones del 29 de noviembre

Isabel Díaz Ayuso y Santiago Abascal han coincidido este lunes en pedir a los ciudadanos que prioricen el voto presencial en las elecciones generales convocadas para el próximo 29 de noviembre. Ambos han lanzado este mensaje después de que Pedro Sánchez anunciara el adelanto electoral, aunque cada uno ha expuesto diferentes argumentos.

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha sido especialmente contundente durante su intervención. Ayuso ha pedido a los electores que "ni se le ocurra votar por correo" y ha pronosticado que la campaña de Sánchez será "la más sucia y desmedida". Según la dirigente popular, el presidente del Gobierno "va a ir con todo" y "buscará nuevos señuelos, con trampas, a ver lo que se le ocurre".

Ayuso anticipa una campaña marcada por la tensión

Ayuso ha situado las próximas elecciones como una nueva confrontación entre "comunismo o libertad" y ha cargado contra la estrategia electoral que, a su juicio, seguirá Sánchez.

La presidenta madrileña ha definido al jefe del Ejecutivo como "un maestro de la utilización obscena" de las elecciones y ha asegurado que durante la campaña "nos va a contar los mismos rollos de siempre, tensionando las calles". "Lo único que sabe hacer es propaganda", ha añadido. También ha acusado al PSOE de intentar influir electoralmente mediante "las regularizaciones masivas y la ley de nietos".

Abascal pide votar presencialmente y no confiar en las encuestas

Un mensaje similar ha lanzado Santiago Abascal durante una entrevista en el programa Espejo Público en Antena 3. El líder de Vox ha celebrado la convocatoria electoral: "Me alegro profundamente, porque hace mucho tiempo que las reclamamos y sobre todo la reclaman los españoles".

Abascal, sin embargo, ha advertido de que las elecciones serán "muy inciertas" pese a los resultados que reflejan los sondeos. Por ello, ha pedido a sus votantes que acudan a las urnas y, siempre que sea posible, opten por hacerlo presencialmente.

De cara a la campaña, ha defendido "la prioridad nacional, la desregulación y la remigración" como algunos de los principales ejes de Vox. Sobre esta última propuesta, sostiene que tiene "consecuencias en el bolsillo, la seguridad, la vivienda y los servicios públicos como la sanidad".

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